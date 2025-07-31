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Нефть заметно дешевеет после трех дней роста

Нефть заметно дешевеет после трех дней роста - 31.07.2025, ПРАЙМ

Нефть заметно дешевеет после трех дней роста

Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются почти на 2% после трех торговых сессий роста, следует из данных торгов. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T18:32+0300

2025-07-31T18:32+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются почти на 2% после трех торговых сессий роста, следует из данных торгов. По состоянию на 18.22 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 1,74% - до 71,19 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,71%, до 68,8 доллара. За предыдущие три торговых дня Brent подорожал на 7%, WTI - на 7,6%. Трейдеры оценивают возможные последствия потенциальных санкций в отношении России. Президент Штатов Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается. "Найти замену российской нефти на мировом рынке будет сложно. Хотя точные детали возможных экономических санкций пока остаются неясными, инвесторы сосредоточили свое внимание на рисках, связанных с возможным введением пошлины в 100% на страны, импортирующие российскую нефть", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs.

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торги, нефть, цены