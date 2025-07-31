https://1prime.ru/20250731/novak-860151175.html
Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии обсудили мировой рынок нефти
Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии обсудили мировой рынок нефти - 31.07.2025, ПРАЙМ
Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии обсудили мировой рынок нефти
Вице-премьер РФ Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке и перспективы... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T10:14+0300
2025-07-31T10:14+0300
2025-07-31T10:14+0300
энергетика
россия
саудовская аравия
александр новак
абдель азиз бен сальман
опек
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке и перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+ в преддверии встречи восьми стран альянса, сообщило правительство РФ. Новак совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, в том числе речь шла о перспективах увеличения товарооборота и расширения сотрудничества в ключевых секторах экономики, представляющих взаимный интерес. "Ещё одной темой переговоров стала ситуация на нефтяном рынке и перспективы сотрудничества двух стран в рамках ОПЕК+", - говорится на сайте правительства. Россия и Саудовская Аравия входят в восьмерку стран ОПЕК+ с "добровольными" (помимо существующих квот) ограничениями добычи нефти. С мая восьмерка решила ускорить отход от части таких ограничений. Заседания проходят ежемесячно, следующее пройдёт 3 августа.
https://1prime.ru/20250725/novak--859928888.html
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fbf2eac4420ed2a73ad32faccb13dc7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саудовская аравия, александр новак, абдель азиз бен сальман, опек, нефть
Энергетика, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Александр Новак, Абдель Азиз бен Сальман, ОПЕК, Нефть
Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии обсудили мировой рынок нефти
Новак обсудил с главой минэнерго Саудовской Аравии мировой рынок нефти и ОПЕК+
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке и перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+ в преддверии встречи восьми стран альянса, сообщило правительство РФ.
Новак совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, в том числе речь шла о перспективах увеличения товарооборота и расширения сотрудничества в ключевых секторах экономики, представляющих взаимный интерес.
"Ещё одной темой переговоров стала ситуация на нефтяном рынке и перспективы сотрудничества двух стран в рамках ОПЕК+", - говорится на сайте правительства.
Россия и Саудовская Аравия входят в восьмерку стран ОПЕК+ с "добровольными" (помимо существующих квот) ограничениями добычи нефти. С мая восьмерка решила ускорить отход от части таких ограничений. Заседания проходят ежемесячно, следующее пройдёт 3 августа.
Новак поручил разработать план строительства новой генерации на юге России