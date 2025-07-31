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Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии обсудили мировой рынок нефти

Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии обсудили мировой рынок нефти - 31.07.2025, ПРАЙМ

Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии обсудили мировой рынок нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке и перспективы... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T10:14+0300

2025-07-31T10:14+0300

2025-07-31T10:14+0300

энергетика

россия

саудовская аравия

александр новак

абдель азиз бен сальман

опек

нефть

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке и перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+ в преддверии встречи восьми стран альянса, сообщило правительство РФ. Новак совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, в том числе речь шла о перспективах увеличения товарооборота и расширения сотрудничества в ключевых секторах экономики, представляющих взаимный интерес. "Ещё одной темой переговоров стала ситуация на нефтяном рынке и перспективы сотрудничества двух стран в рамках ОПЕК+", - говорится на сайте правительства. Россия и Саудовская Аравия входят в восьмерку стран ОПЕК+ с "добровольными" (помимо существующих квот) ограничениями добычи нефти. С мая восьмерка решила ускорить отход от части таких ограничений. Заседания проходят ежемесячно, следующее пройдёт 3 августа.

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саудовская аравия

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россия, саудовская аравия, александр новак, абдель азиз бен сальман, опек, нефть