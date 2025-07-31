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Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе

Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе - 31.07.2025, ПРАЙМ

Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе

США и Япония в случае обострения военно-политической обстановки могут пойти на эскалацию обстановки в Беринговом проливе, заявил помощник президента России,... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T14:36+0300

2025-07-31T14:36+0300

2025-07-31T14:36+0300

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япония

рф

николай патрушев

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. США и Япония в случае обострения военно-политической обстановки могут пойти на эскалацию обстановки в Беринговом проливе, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Важно обеспечить безопасность на тихоокеанском участке Трансарктического транспортного коридора, где также могут быть созданы серьезные проблемы для российского судоходства. Несмотря на то, что сегодня в Беринговом проливе действует правовой режим, урегулированный двусторонними соглашениям, в случае обострения военно-политической обстановки США и Япония вполне способны пойти здесь на эскалацию", - сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии. В настоящее время Токио в обход ограничений по итогам Второй мировой войны проводит наращивание авианесущего флота, подводных сил, ракетных вооружений, добавил Патрушев. "Это свидетельствует о том, что геополитическая напряженность в северной части Тихого океана продолжит расти, что неизбежно создаст риски для безопасного функционирования Трансарктического транспортного коридора и в целом - российского Дальнего Востока", - отметил он.

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россия, сша, япония, рф, николай патрушев, совет по стратегическому развитию