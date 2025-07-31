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В России сохраняется дефицит IT-кадров, заявили в ВШЭ

В России сохраняется дефицит IT-кадров, заявили в ВШЭ - 31.07.2025, ПРАЙМ

В России сохраняется дефицит IT-кадров, заявили в ВШЭ

Дефицит IT-кадров в России сохраняется, но при этом в стране высокий уровень экспертизы, а работа в сфере IT считается престижной - это позволяет компаниям... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T00:26+0300

2025-07-31T00:26+0300

2025-07-31T00:26+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Дефицит IT-кадров в России сохраняется, но при этом в стране высокий уровень экспертизы, а работа в сфере IT считается престижной - это позволяет компаниям привлекать сильных специалистов, говорится в докладе Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) о развитии технологий в России до 2028 года, выпущенном при поддержке "Яндекса" (есть в распоряжении РИА Новости). "Авторы доклада выделяют высокий уровень экспертизы в стране. При этом, отмечают сохранение дефицита кадров. Работа в IT считается престижной, что позволяет IT-компаниям привлекать сильные кадры", - сказано в исследовании. Отмечается, что меры поддержки IT-специалистов и компаний, а также адаптация образовательных программ к современным реалиям позволят сохранить и повысить кадровый потенциал России. Кроме того, сегодня российские разработки по многим направлениям находятся на мировом уровне, сказано в докладе. Так, технологическую базу для успешного развития IT-сферы формируют собственные базисные модели и другие решения в области искусственного интеллекта (ИИ), технологии информационной безопасности, цифровые сервисы и другие наработки. "Российские решения коммерчески привлекательны. IT-рынок называют высокомаржинальным, где в большом количестве ниш спрос превышает предложение. Меры по поддержке рынка и с приоритетом для программ импортозамещения помогают повышать коммерческую привлекательность разработки IT-решений", - говорится в исследовании. Авторы доклада добавили, что конкурентным преимуществом российских решений является низкая стоимость разработки: "она связана с особенностями отечественного рынка, средним уровнем зарплат и рядом других факторов".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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