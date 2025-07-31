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В Румынии запланирован массовый протест против военных расходов

В Румынии запланирован массовый протест против военных расходов - 31.07.2025, ПРАЙМ

В Румынии запланирован массовый протест против военных расходов

В столице Румынии на 1 августа запланирована масштабная акция протеста против антикризисной политики правительства и значительных военных расходов, сообщают в... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T15:43+0300

2025-07-31T15:43+0300

2025-07-31T15:43+0300

политика

румыния

общество

военные расходы

акция протеста

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КИШИНЕВ, 31 июл – ПРАЙМ. В столице Румынии на 1 августа запланирована масштабная акция протеста против антикризисной политики правительства и значительных военных расходов, сообщают в четверг в своих аккаунтах в Facebook* местные гражданские активисты и журналисты. Национальный совет по безопасности Румынии — включая руководство минобороны и премьера Илие Боложана — объявил о стратегическом плане увеличения оборонного бюджета до 5 % ВВП к 2032 году в рамках инициатив НАТО и ЕС. Эту инициативу раскритиковала оппозиция. В частности, Альянс за объединение румын, (AUR) подчеркнул, что в условиях бюджетного кризиса, приоритеты должны быть социальными, а не военными. "Выходим 1 августа в 17.00 (совпадает с мск – ред.) на площадь "Победы", выступим под лозунгом "Достойная Румыния больше не молчит!" Скажем нет повышению налогов, сокращению социальных программ и продолжающейся военной поддержки других стран, — особенно Украины и Республики Молдова. Кризис создали сами власти. Абсурдно продолжать финансировать другие страны, когда президент и премьер заявляют, что Румыния на грани банкротства", - отмечается в видеороликах и публикациях общественных деятелей Дину Попеску, Оаны Ефтимие и Развана Константинеску. Активисты заявили, что мероприятие приурочено также к вступлению в силу нового пакета налоговых и социальных реформ, вызвавшему резкое недовольство общественности. Особую критику вызывают планы властей по увеличению НДС и других потребительских налогов при сохранении высоких военных расходов. Активисты также требуют реального налогообложения крупных компаний, особенно транснациональных корпораций. Протест объявлен мирным и открытым для всех граждан независимо от политических взглядов. Организаторы призывают к созданию аналогичных акций в румынской диаспоре за рубежом. Ранее в Бухаресте прошли протесты профсоюзов работников лесного хозяйства, железнодорожников, медработников, шахтеров, фермеров и военных в запасе. Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Премьер Румынии Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер. В июне социологическая компания INSCOP Research опубликовал результаты соцопроса, согласно которому около 72,8 % румын поддерживают повышение оборонных расходов для защиты суверенитета. Однако растущая налоговая нагрузка и дефицит бюджета привели к тому, что многие граждане считают несправедливым продолжать тратить значительные средства на помощь другим странам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская

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румыния, общество , военные расходы, акция протеста