https://1prime.ru/20250731/sovbez-860138194.html
Совбез ООН проведет заседание по Украине 31 июля
Совбез ООН проведет заседание по Украине 31 июля - 31.07.2025, ПРАЙМ
Совбез ООН проведет заседание по Украине 31 июля
Совет Безопасности ООН в четверг, 31 июля, по запросу России проведет заседание в связи с украинским кризисом. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T00:19+0300
2025-07-31T00:19+0300
2025-07-31T00:19+0300
экономика
мировая экономика
пакистан
нью-йорк
рф
дональд трамп
оон
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860138194.jpg?1753910390
ООН, 31 июл - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН в четверг, 31 июля, по запросу России проведет заседание в связи с украинским кризисом.
Заседание, как сообщали агентству в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при ООН, запланировано на 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск).
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, анонсируя заседание, отметил, что Россия предлагает сконцентрироваться на обсуждении действий, "подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле".
Заседание пройдет на фоне заявления президента США Дональда Трампа, который во вторник объявил, что дает десять дней на достижение соглашения о прекращении огня на Украине. По его словам, если договоренности не будет, Вашингтон введет санкции, пошлины или "что-то другое".
пакистан
нью-йорк
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, пакистан, нью-йорк, рф, дональд трамп, оон, совбез
Экономика, Мировая экономика, ПАКИСТАН, Нью-Йорк, РФ, Дональд Трамп, ООН, Совбез
Совбез ООН проведет заседание по Украине 31 июля
Совет Безопасности ООН 31 июля проведет заседание в связи с украинским кризисом
ООН, 31 июл - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН в четверг, 31 июля, по запросу России проведет заседание в связи с украинским кризисом.
Заседание, как сообщали агентству в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при ООН, запланировано на 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск).
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, анонсируя заседание, отметил, что Россия предлагает сконцентрироваться на обсуждении действий, "подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле".
Заседание пройдет на фоне заявления президента США Дональда Трампа, который во вторник объявил, что дает десять дней на достижение соглашения о прекращении огня на Украине. По его словам, если договоренности не будет, Вашингтон введет санкции, пошлины или "что-то другое".