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Совбез ООН проведет заседание по Украине 31 июля

Совбез ООН проведет заседание по Украине 31 июля - 31.07.2025, ПРАЙМ

Совбез ООН проведет заседание по Украине 31 июля

Совет Безопасности ООН в четверг, 31 июля, по запросу России проведет заседание в связи с украинским кризисом. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T00:19+0300

2025-07-31T00:19+0300

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ООН, 31 июл - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН в четверг, 31 июля, по запросу России проведет заседание в связи с украинским кризисом. Заседание, как сообщали агентству в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при ООН, запланировано на 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск). Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, анонсируя заседание, отметил, что Россия предлагает сконцентрироваться на обсуждении действий, "подрывающих поиск путей дипломатического решения украинского конфликта, включая попытки сорвать прямой российско-украинский переговорный трек в Стамбуле". Заседание пройдет на фоне заявления президента США Дональда Трампа, который во вторник объявил, что дает десять дней на достижение соглашения о прекращении огня на Украине. По его словам, если договоренности не будет, Вашингтон введет санкции, пошлины или "что-то другое".

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