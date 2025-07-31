Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В сенате США назвали размер одобренной финансовой помощи Украине - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250731/ssha-860183639.html
В сенате США назвали размер одобренной финансовой помощи Украине
В сенате США назвали размер одобренной финансовой помощи Украине - 31.07.2025, ПРАЙМ
В сенате США назвали размер одобренной финансовой помощи Украине
Комитет сената США по ассигнованиям в четверг заявил об одобрении помощи Украине на 800 миллионов долларов в 2026 году, а также выделил 225 миллионов долларов... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T22:37+0300
2025-07-31T22:37+0300
спецоперация на украине
сенат сша
финансовая помощь для украины
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75583/33/755833314_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_b31985db4d7277b623cf258da43242a4.jpg
ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Комитет сената США по ассигнованиям в четверг заявил об одобрении помощи Украине на 800 миллионов долларов в 2026 году, а также выделил 225 миллионов долларов балтийским странам на цели "безопасности"."800 миллионов долларов США на инициативу по безопасности Украины, 225 миллионов долларов США на инициативу по безопасности стран Балтии, а также увеличенное финансирование Бахрейна и Иордании", - говорится в заявлении.Средства, в случае одобрения законопроекта полным составом сената, а затем и президентом США Дональдом Трампом, будут выделены в рамках годового оборонного бюджета страны.Комитет проголосовал за выделение 851,9 миллиарда долларов на 2026 год, которые в том числе будут направлены на "сдерживание России и Китая", отмечается в заявлении.
https://1prime.ru/20250729/smi-860062643.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75583/33/755833314_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_f9f7bd8644ab2786ecdf5d8e6ccbfe80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сенат сша, финансовая помощь для украины
Спецоперация на Украине, сенат США, финансовая помощь для Украины
22:37 31.07.2025
 
В сенате США назвали размер одобренной финансовой помощи Украине

В сенате США заявили об одобрении помощи Украине на $800 млн в 2026 году

Сенат конгресса США принял законопроект о расходах на оборону в 2010 финансовом году в размере 636 млрд долл
Сенат конгресса США принял законопроект о расходах на оборону в 2010 финансовом году в размере 636 млрд долл
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Комитет сената США по ассигнованиям в четверг заявил об одобрении помощи Украине на 800 миллионов долларов в 2026 году, а также выделил 225 миллионов долларов балтийским странам на цели "безопасности".
"800 миллионов долларов США на инициативу по безопасности Украины, 225 миллионов долларов США на инициативу по безопасности стран Балтии, а также увеличенное финансирование Бахрейна и Иордании", - говорится в заявлении.
Средства, в случае одобрения законопроекта полным составом сената, а затем и президентом США Дональдом Трампом, будут выделены в рамках годового оборонного бюджета страны.
Комитет проголосовал за выделение 851,9 миллиарда долларов на 2026 год, которые в том числе будут направлены на "сдерживание России и Китая", отмечается в заявлении.
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
ЕС приостановил выделение всей финансовой помощи Украине, пишут СМИ
29 июля, 12:39
 
Спецоперация на Украинесенат СШАфинансовая помощь для Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала