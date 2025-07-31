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В сенате США назвали размер одобренной финансовой помощи Украине
В сенате США назвали размер одобренной финансовой помощи Украине - 31.07.2025, ПРАЙМ
В сенате США назвали размер одобренной финансовой помощи Украине
Комитет сената США по ассигнованиям в четверг заявил об одобрении помощи Украине на 800 миллионов долларов в 2026 году, а также выделил 225 миллионов долларов... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T22:37+0300
2025-07-31T22:37+0300
2025-07-31T22:37+0300
спецоперация на украине
сенат сша
финансовая помощь для украины
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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Комитет сената США по ассигнованиям в четверг заявил об одобрении помощи Украине на 800 миллионов долларов в 2026 году, а также выделил 225 миллионов долларов балтийским странам на цели "безопасности"."800 миллионов долларов США на инициативу по безопасности Украины, 225 миллионов долларов США на инициативу по безопасности стран Балтии, а также увеличенное финансирование Бахрейна и Иордании", - говорится в заявлении.Средства, в случае одобрения законопроекта полным составом сената, а затем и президентом США Дональдом Трампом, будут выделены в рамках годового оборонного бюджета страны.Комитет проголосовал за выделение 851,9 миллиарда долларов на 2026 год, которые в том числе будут направлены на "сдерживание России и Китая", отмечается в заявлении.
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сенат сша, финансовая помощь для украины
Спецоперация на Украине, сенат США, финансовая помощь для Украины
В сенате США назвали размер одобренной финансовой помощи Украине
В сенате США заявили об одобрении помощи Украине на $800 млн в 2026 году
ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Комитет сената США по ассигнованиям в четверг заявил об одобрении помощи Украине на 800 миллионов долларов в 2026 году, а также выделил 225 миллионов долларов балтийским странам на цели "безопасности".
"800 миллионов долларов США на инициативу по безопасности Украины, 225 миллионов долларов США на инициативу по безопасности стран Балтии, а также увеличенное финансирование Бахрейна и Иордании", - говорится в заявлении.
Средства, в случае одобрения законопроекта полным составом сената, а затем и президентом США Дональдом Трампом, будут выделены в рамках годового оборонного бюджета страны.
Комитет проголосовал за выделение 851,9 миллиарда долларов на 2026 год, которые в том числе будут направлены на "сдерживание России и Китая", отмечается в заявлении.
ЕС приостановил выделение всей финансовой помощи Украине, пишут СМИ