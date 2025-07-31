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"Глубже по территории". Запад не оставляет идею бомбить Россию - 31.07.2025, ПРАЙМ
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"Глубже по территории". Запад не оставляет идею бомбить Россию
"Глубже по территории". Запад не оставляет идею бомбить Россию - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Глубже по территории". Запад не оставляет идею бомбить Россию
Весьма вероятно, что в ходе недавней встречи британский премьер Кир Стармер и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждали вопрос о ракетных ударах по... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T21:19+0300
2025-07-31T21:41+0300
спецоперация на украине
великобритания
кир стармер
дональд трамп
ракетные удары
россия
мнение
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Весьма вероятно, что в ходе недавней встречи британский премьер Кир Стармер и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждали вопрос о ракетных ударах по российской территории, и Стармер мог убедить американского лидера дать разрешение на атаки вглубь России. Об этом в беседе с "Известиями" сообщил член палаты лордов парламента Великобритании Ричард Балф.По его словам, "премьер-министр Стармер вполне может попытаться убедить президента (США Дональда - прим. ред.) Трампа одобрить дальнейшие удары глубже по территории России".Вместе с тем лорд Балф предположил, что глава Белого дома наверняка понимает, что, одобрив удары вглубь российской территории, он тем самым затянет боевые действия на Украине, а это прямо противоречит целям, о которых он заявлял.Между тем Великобритания, как считает Балф, способна закупать вооружения "для Украины и для кого угодно еще". Другое дело, по словам британского политика, захочет ли она его закупать, ведь британцы начинают уставать от украинского конфликта.При этом он вспомнил шутку: "Америка говорит "прыгай", а правительство Великобритании только спрашивает, "как высоко".
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великобритания, кир стармер, дональд трамп, ракетные удары, россия, мнение
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, Дональд Трамп, ракетные удары, РОССИЯ, мнение
21:19 31.07.2025 (обновлено: 21:41 31.07.2025)
 
"Глубже по территории". Запад не оставляет идею бомбить Россию

Лорд Балф: Стармер мог убедить Трампа дать разрешение на удары вглубь России

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Весьма вероятно, что в ходе недавней встречи британский премьер Кир Стармер и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждали вопрос о ракетных ударах по российской территории, и Стармер мог убедить американского лидера дать разрешение на атаки вглубь России. Об этом в беседе с "Известиями" сообщил член палаты лордов парламента Великобритании Ричард Балф.
По его словам, "премьер-министр Стармер вполне может попытаться убедить президента (США Дональда - прим. ред.) Трампа одобрить дальнейшие удары глубже по территории России".
Вместе с тем лорд Балф предположил, что глава Белого дома наверняка понимает, что, одобрив удары вглубь российской территории, он тем самым затянет боевые действия на Украине, а это прямо противоречит целям, о которых он заявлял.
Между тем Великобритания, как считает Балф, способна закупать вооружения "для Украины и для кого угодно еще". Другое дело, по словам британского политика, захочет ли она его закупать, ведь британцы начинают уставать от украинского конфликта.
При этом он вспомнил шутку: "Америка говорит "прыгай", а правительство Великобритании только спрашивает, "как высоко".
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Спецоперация на УкраинеВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармерДональд Трампракетные ударыРОССИЯмнение
 
 
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