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"Глубже по территории". Запад не оставляет идею бомбить Россию

"Глубже по территории". Запад не оставляет идею бомбить Россию - 31.07.2025, ПРАЙМ

"Глубже по территории". Запад не оставляет идею бомбить Россию

Весьма вероятно, что в ходе недавней встречи британский премьер Кир Стармер и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждали вопрос о ракетных ударах по... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T21:19+0300

2025-07-31T21:19+0300

2025-07-31T21:41+0300

спецоперация на украине

великобритания

кир стармер

дональд трамп

ракетные удары

россия

мнение

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Весьма вероятно, что в ходе недавней встречи британский премьер Кир Стармер и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждали вопрос о ракетных ударах по российской территории, и Стармер мог убедить американского лидера дать разрешение на атаки вглубь России. Об этом в беседе с "Известиями" сообщил член палаты лордов парламента Великобритании Ричард Балф.По его словам, "премьер-министр Стармер вполне может попытаться убедить президента (США Дональда - прим. ред.) Трампа одобрить дальнейшие удары глубже по территории России".Вместе с тем лорд Балф предположил, что глава Белого дома наверняка понимает, что, одобрив удары вглубь российской территории, он тем самым затянет боевые действия на Украине, а это прямо противоречит целям, о которых он заявлял.Между тем Великобритания, как считает Балф, способна закупать вооружения "для Украины и для кого угодно еще". Другое дело, по словам британского политика, захочет ли она его закупать, ведь британцы начинают уставать от украинского конфликта.При этом он вспомнил шутку: "Америка говорит "прыгай", а правительство Великобритании только спрашивает, "как высоко".

https://1prime.ru/20250731/nato-860176228.html

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великобритания, кир стармер, дональд трамп, ракетные удары, россия, мнение