https://1prime.ru/20250731/svo-860182553.html
"Глубже по территории". Запад не оставляет идею бомбить Россию
"Глубже по территории". Запад не оставляет идею бомбить Россию - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Глубже по территории". Запад не оставляет идею бомбить Россию
Весьма вероятно, что в ходе недавней встречи британский премьер Кир Стармер и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждали вопрос о ракетных ударах по... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T21:19+0300
2025-07-31T21:19+0300
2025-07-31T21:41+0300
спецоперация на украине
великобритания
кир стармер
дональд трамп
ракетные удары
россия
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Весьма вероятно, что в ходе недавней встречи британский премьер Кир Стармер и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждали вопрос о ракетных ударах по российской территории, и Стармер мог убедить американского лидера дать разрешение на атаки вглубь России. Об этом в беседе с "Известиями" сообщил член палаты лордов парламента Великобритании Ричард Балф.По его словам, "премьер-министр Стармер вполне может попытаться убедить президента (США Дональда - прим. ред.) Трампа одобрить дальнейшие удары глубже по территории России".Вместе с тем лорд Балф предположил, что глава Белого дома наверняка понимает, что, одобрив удары вглубь российской территории, он тем самым затянет боевые действия на Украине, а это прямо противоречит целям, о которых он заявлял.Между тем Великобритания, как считает Балф, способна закупать вооружения "для Украины и для кого угодно еще". Другое дело, по словам британского политика, захочет ли она его закупать, ведь британцы начинают уставать от украинского конфликта.При этом он вспомнил шутку: "Америка говорит "прыгай", а правительство Великобритании только спрашивает, "как высоко".
https://1prime.ru/20250731/nato-860176228.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, кир стармер, дональд трамп, ракетные удары, россия, мнение
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, Дональд Трамп, ракетные удары, РОССИЯ, мнение
"Глубже по территории". Запад не оставляет идею бомбить Россию
Лорд Балф: Стармер мог убедить Трампа дать разрешение на удары вглубь России
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Весьма вероятно, что в ходе недавней встречи британский премьер Кир Стармер и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждали вопрос о ракетных ударах по российской территории, и Стармер мог убедить американского лидера дать разрешение на атаки вглубь России. Об этом в беседе с "Известиями" сообщил член палаты лордов парламента Великобритании Ричард Балф.
По его словам, "премьер-министр Стармер вполне может попытаться убедить президента (США Дональда - прим. ред.) Трампа одобрить дальнейшие удары глубже по территории России".
Вместе с тем лорд Балф предположил, что глава Белого дома наверняка понимает, что, одобрив удары вглубь российской территории, он тем самым затянет боевые действия на Украине, а это прямо противоречит целям, о которых он заявлял.
Между тем Великобритания, как считает Балф, способна закупать вооружения "для Украины и для кого угодно еще". Другое дело, по словам британского политика, захочет ли она его закупать, ведь британцы начинают уставать от украинского конфликта.
При этом он вспомнил шутку: "Америка говорит "прыгай", а правительство Великобритании только спрашивает, "как высоко".
"Самое время сдаться". Путину пригрозили оружием, превосходящим оружие РФ