https://1prime.ru/20250731/ukraina-860162760.html

Рада поддержала законопроект об увеличении военных расходов

Рада поддержала законопроект об увеличении военных расходов - 31.07.2025, ПРАЙМ

Рада поддержала законопроект об увеличении военных расходов

Украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен (почти 10 миллиардов долларов), сообщил депутат Верховной рады... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T14:04+0300

2025-07-31T14:04+0300

2025-07-31T14:04+0300

вооружения

украина

общество

рада

военные расходы

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен (почти 10 миллиардов долларов), сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что рассматривать в зале парламента в четверг будут новый законопроект об изменениях в бюджет, который включает только увеличение расходов на сектор обороны на 412 миллиардов гривен (9,85 миллиарда долларов). "Верховная Рада приняла законопроект, который решает вопрос денежного обеспечения военных и увеличивает расходы на силы обороны. За – 332. Это очень важный документ, который должен обеспечить наших военных", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Ранее в четверг Гончаренко* сообщил, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже в августе могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет, касающиеся увеличения расходов на оборону.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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украина, общество , рада, военные расходы