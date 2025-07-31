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Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов - 31.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов
Владимир Зеленский подписал в четверг закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:57+0300
2025-07-31T15:57+0300
вооружения
украина
владимир зеленский
военные расходы
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал в четверг закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов), свидетельствует база данных Верховной рады. Ранее в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен. В карточке законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2025 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны" появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского. Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже с 15 августа могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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украина, владимир зеленский, военные расходы
Вооружения, УКРАИНА, Владимир Зеленский, военные расходы
15:57 31.07.2025
 
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов

Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 9,8 млрд долларов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал в четверг закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов), свидетельствует база данных Верховной рады.
Ранее в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен.
В карточке законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2025 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны" появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже с 15 августа могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Рада поддержала законопроект об увеличении военных расходов
14:04
 
ВооруженияУКРАИНАВладимир Зеленскийвоенные расходы
 
 
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