https://1prime.ru/20250731/ukraina-860172969.html

Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов

Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов - 31.07.2025, ПРАЙМ

Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов

Владимир Зеленский подписал в четверг закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T15:57+0300

2025-07-31T15:57+0300

2025-07-31T15:57+0300

вооружения

украина

владимир зеленский

военные расходы

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал в четверг закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов), свидетельствует база данных Верховной рады. Ранее в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен. В карточке законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2025 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны" появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского. Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже с 15 августа могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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украина, владимир зеленский, военные расходы