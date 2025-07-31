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Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов - 31.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов
Владимир Зеленский подписал в четверг закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:57+0300
2025-07-31T15:57+0300
2025-07-31T15:57+0300
вооружения
украина
владимир зеленский
военные расходы
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал в четверг закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов), свидетельствует база данных Верховной рады. Ранее в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен. В карточке законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2025 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны" появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского. Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже с 15 августа могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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украина, владимир зеленский, военные расходы
Вооружения, УКРАИНА, Владимир Зеленский, военные расходы
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 9,8 млрд долларов
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал в четверг закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов), свидетельствует база данных Верховной рады.
Ранее в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен.
В карточке законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2025 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны" появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже с 15 августа могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Рада поддержала законопроект об увеличении военных расходов