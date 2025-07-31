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ВСУ расстреляли местных жителей и их домашних животных в Селидово - 31.07.2025, ПРАЙМ
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ВСУ расстреляли местных жителей и их домашних животных в Селидово
ВСУ расстреляли местных жителей и их домашних животных в Селидово - 31.07.2025, ПРАЙМ
ВСУ расстреляли местных жителей и их домашних животных в Селидово
Боевики ВСУ расстреляли местных жителей и убили их домашних животных в городе Селидово в ДНР до того, как он был освобожден ВС РФ, рассказал РИА Новости местный | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T05:00+0300
2025-07-31T05:00+0300
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СЕЛИДОВО (ДНР), 31 июл - ПРАЙМ. Боевики ВСУ расстреляли местных жителей и убили их домашних животных в городе Селидово в ДНР до того, как он был освобожден ВС РФ, рассказал РИА Новости местный житель Юрий Яцюта. "Лично знал семью Копыловых. Рома, его сын, жил по этой же улице, последний дом слева. Такая же участь: не предупреждая, ворвались (ВСУ - ред.), только еще в колодец сбросили. И дальше этот отряд беспредельщиков двинулся... Дошли до Олега - он держал немецких овчарок... И его пристрелили, паспорт (украинский - ред.) лежал у него на груди", - сказал местный житель Юрий. По его словам, тело местного жителя с украинским паспортом на груди пролежало на улице около трех недель до того, как его похоронили соседи. Боевики ВСУ расстреляли и собак, которых содержал убитый владелец, вспоминает Юрий. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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общество , рф, донецк, владимир путин, всу, вс рф, минобороны рф
Общество , РФ, Донецк, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ
05:00 31.07.2025
 
ВСУ расстреляли местных жителей и их домашних животных в Селидово

Житель Селидово Яцюта: ВСУ расстреляли местных жителей и убили их домашних животных

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СЕЛИДОВО (ДНР), 31 июл - ПРАЙМ. Боевики ВСУ расстреляли местных жителей и убили их домашних животных в городе Селидово в ДНР до того, как он был освобожден ВС РФ, рассказал РИА Новости местный житель Юрий Яцюта.
"Лично знал семью Копыловых. Рома, его сын, жил по этой же улице, последний дом слева. Такая же участь: не предупреждая, ворвались (ВСУ - ред.), только еще в колодец сбросили. И дальше этот отряд беспредельщиков двинулся... Дошли до Олега - он держал немецких овчарок... И его пристрелили, паспорт (украинский - ред.) лежал у него на груди", - сказал местный житель Юрий.
По его словам, тело местного жителя с украинским паспортом на груди пролежало на улице около трех недель до того, как его похоронили соседи. Боевики ВСУ расстреляли и собак, которых содержал убитый владелец, вспоминает Юрий.
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
 
ОбществоРФДонецкВладимир ПутинВСУВС РФМинобороны РФ
 
 
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