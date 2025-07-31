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"Издевательство над Украиной". Запад по-другому не может, считают эксперты

"Издевательство над Украиной". Запад по-другому не может, считают эксперты - 31.07.2025, ПРАЙМ

"Издевательство над Украиной". Запад по-другому не может, считают эксперты

Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина оказались в "оружейном тупике", констатирует политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, чьи слова приводит издание... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T15:00+0300

2025-07-31T15:00+0300

2025-07-31T15:09+0300

вооружения

украина

евросоюз

сша

оружие

военная помощь украине

экспертное мнение

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина оказались в "оружейном тупике", констатирует политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко, чьи слова приводит издание "Военное дело". Тупик, по его словам, заключается в том, что Украине требуется оружие, Европа хочет его Украине поставить, США хотят его продать, но этого оружия физически не существует.Как напомнил политолог, не так давно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поставит Киеву 17 комплексов ПВО Patriot, а потом выяснилось, что Запад даже общими усилиями не может собрать и трех комплексов."Два даст Германия, один Дания. Три комплекса вроде поставят, но и то до конца года. Но Украине эти комплексы нужны еще год назад", - отметил Ищенко.По его словам, в ситуации, когда Украина находится в критическом положении, обсуждение всем коллективным Западом поставки всего трех комплексов Patriot, "которые будут переданы когда-то потом", выглядит "форменным издевательством над бедными украинцами".Таким образом, Украина, Евросоюз и Соединенные Штаты, как считает политолог, оказались в "оружейном тупике", потому что западные союзники Киева, как бы им ни хотелось, просто не способны поставить ему вооружения.Евросоюз готов купить оружие у Соединенных Штатов, президент США Трамп готов ему это оружие продать, но тут Пентагон вдруг заявляет, что оружия просто нет, заключил Ищенко.

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украина, евросоюз, сша, оружие, военная помощь украине, экспертное мнение