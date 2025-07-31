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Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии пройдет в Эр-Рияде
Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии пройдет в Эр-Рияде - 31.07.2025, ПРАЙМ
Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии пройдет в Эр-Рияде
Заседание совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Эр-Рияде 6... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T10:30+0300
2025-07-31T10:30+0300
2025-07-31T10:31+0300
нефть
саудовская аравия
александр новак
абдель азиз бен сальман
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Заседание совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Эр-Рияде 6 ноября, сообщил кабмин РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, встретился там с сопредседателем межправкомиссии - министром энергетики принцем Абдель Азизом бен Сальманом. На встрече обсуждалась ситуация на мировом нефтяном рынке и перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+. "Стороны также обсудили подготовку к девятому заседанию межправкомиссии, которое состоится в Эр-Рияде 6 ноября текущего года", - говорится в сообщении.
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нефть, саудовская аравия, александр новак, абдель азиз бен сальман, опек
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Александр Новак, Абдель Азиз бен Сальман, ОПЕК
Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии пройдет в Эр-Рияде
Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии состоится 6 ноября
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Заседание совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Эр-Рияде 6 ноября, сообщил кабмин РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, встретился там с сопредседателем межправкомиссии - министром энергетики принцем Абдель Азизом бен Сальманом. На встрече обсуждалась ситуация на мировом нефтяном рынке и перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+.
"Стороны также обсудили подготовку к девятому заседанию межправкомиссии, которое состоится в Эр-Рияде 6 ноября текущего года", - говорится в сообщении.
Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии обсудили мировой рынок нефти