Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии пройдет в Эр-Рияде - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250731/zasedanie-860151906.html
Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии пройдет в Эр-Рияде
Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии пройдет в Эр-Рияде - 31.07.2025, ПРАЙМ
Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии пройдет в Эр-Рияде
Заседание совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Эр-Рияде 6... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T10:30+0300
2025-07-31T10:31+0300
нефть
саудовская аравия
александр новак
абдель азиз бен сальман
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860151750_0:103:3273:1944_1920x0_80_0_0_c046328b3297a1cc00c1a39a734c0d98.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Заседание совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Эр-Рияде 6 ноября, сообщил кабмин РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, встретился там с сопредседателем межправкомиссии - министром энергетики принцем Абдель Азизом бен Сальманом. На встрече обсуждалась ситуация на мировом нефтяном рынке и перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+. "Стороны также обсудили подготовку к девятому заседанию межправкомиссии, которое состоится в Эр-Рияде 6 ноября текущего года", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250731/novak-860151175.html
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860151750_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_185264cfc345776b026f001ce60b3630.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, саудовская аравия, александр новак, абдель азиз бен сальман, опек
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Александр Новак, Абдель Азиз бен Сальман, ОПЕК
10:30 31.07.2025 (обновлено: 10:31 31.07.2025)
 
Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии пройдет в Эр-Рияде

Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии состоится 6 ноября

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаседание совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по сотрудничеству
Заседание совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по сотрудничеству - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Заседание совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Эр-Рияде 6 ноября, сообщил кабмин РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, встретился там с сопредседателем межправкомиссии - министром энергетики принцем Абдель Азизом бен Сальманом. На встрече обсуждалась ситуация на мировом нефтяном рынке и перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+.
"Стороны также обсудили подготовку к девятому заседанию межправкомиссии, которое состоится в Эр-Рияде 6 ноября текущего года", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Новак и глава минэнерго Саудовской Аравии обсудили мировой рынок нефти
10:14
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯАлександр НовакАбдель Азиз бен СальманОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала