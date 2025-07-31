https://1prime.ru/20250731/zasedanie-860151906.html

Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии пройдет в Эр-Рияде

Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии пройдет в Эр-Рияде - 31.07.2025, ПРАЙМ

Заседание межправкомиссии России и Саудовской Аравии пройдет в Эр-Рияде

Заседание совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Эр-Рияде 6... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T10:30+0300

2025-07-31T10:30+0300

2025-07-31T10:31+0300

нефть

саудовская аравия

александр новак

абдель азиз бен сальман

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860151750_0:103:3273:1944_1920x0_80_0_0_c046328b3297a1cc00c1a39a734c0d98.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Заседание совместной российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Эр-Рияде 6 ноября, сообщил кабмин РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, встретился там с сопредседателем межправкомиссии - министром энергетики принцем Абдель Азизом бен Сальманом. На встрече обсуждалась ситуация на мировом нефтяном рынке и перспективы сотрудничества в рамках ОПЕК+. "Стороны также обсудили подготовку к девятому заседанию межправкомиссии, которое состоится в Эр-Рияде 6 ноября текущего года", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250731/novak-860151175.html

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, александр новак, абдель азиз бен сальман, опек