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В АТОР скорректировали прогноз по турпотоку из России в Турцию

В АТОР скорректировали прогноз по турпотоку из России в Турцию - 01.08.2025, ПРАЙМ

В АТОР скорректировали прогноз по турпотоку из России в Турцию

Прогноз по турпотоку из России в Турцию скорректирован, этим летом он составит 2,7-2,75 миллиона визитов против 3,1 миллиона прогнозировавшихся ранее, сообщили... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T09:41+0300

2025-08-01T09:41+0300

2025-08-01T09:41+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Прогноз по турпотоку из России в Турцию скорректирован, этим летом он составит 2,7-2,75 миллиона визитов против 3,1 миллиона прогнозировавшихся ранее, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Слабый рост российского турпотока в июне и политика скидок, которые проводят турецкие отельеры в июле и августе (показатель не очень хорошей загрузки), заставляет пересмотреть прогноз самого турецкого турбизнеса о росте турпотока из РФ в Турцию на 10-15% в этом летнем сезоне. Вместо прогнозируемых весной 3,1 миллиона российских туристов за три летних месяца, Турция, скорее всего, получит только 2,7-2,75 миллиона", - говорится в сообщении. Там, со ссылкой на данные турецкой статистики, отмечается, что из России было совершено 887,3 тысячи визитов в июне, прирост составил 1,8% по сравнению с июнем 2024 года. "Россия по-прежнему рынок номер один во въездном туризме Турции - и в июне, и за полгода", - добавили в ассоциации. Сообщается, что из 2,6 миллиона визитов россиян в Турцию в январе-июне 2025 года 1,4 миллиона визитов, или 53,7%, пришлись на курорты провинции Анталья. На курорты Эгейского побережья Турции - 4,6% (всего 119 847 визитов), что на 2,8% больше, чем в тот же период 2024 года. "Данных по Стамбулу за июнь еще нет, но из сопоставления общей статистики и цифр других курортов очевидно, что турпоток за полгода может составить там около 930 тысяч визитов россиян (в том числе транзитных), что меньше прошлогодних значений примерно на 5% (прогноз). Доля Стамбула в российском турпотоке в Турцию в первом полугодии 2025 года - около 35,6%", - указали в сообщении. В АТОР добавили, что еще около 6% визитов россиян в Турцию (около 159 тысяч) пришлись совокупно на Измир, Мерсин, Анкару, круизный турпоток в портах Черноморского побережья и наземные пересечения границы с Грузией.

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туризм, бизнес, россия, турция, стамбул, рф, атор