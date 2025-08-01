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В АТОР назвали самые популярные направления для отдыха в августе

В АТОР назвали самые популярные направления для отдыха в августе - 01.08.2025, ПРАЙМ

В АТОР назвали самые популярные направления для отдыха в августе

Лидерство по зарубежному отдыху у отечественных туристов в августе традиционно держит Турция, при этом растет интерес к летнему Египту, Вьетнаму, Мальдивам и... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T10:26+0300

2025-08-01T10:26+0300

2025-08-01T10:26+0300

экономика

туризм

бизнес

турция

египет

вьетнам

атор

"слетать.ру"

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Лидерство по зарубежному отдыху у отечественных туристов в августе традиционно держит Турция, при этом растет интерес к летнему Египту, Вьетнаму, Мальдивам и пляжной Грузии, и в целом за год наиболее популярные зарубежные направления стали ещё более популярными, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В реальных продажах туров на август 2025 года лидирует следующая пятерка стран: Турция (38,4% проданных туров на август), в прошлом августе доля направления была 34,8%. Египет (16,2%), в прошлом августе доля направления была 13,7%. Россия (14,2%), в прошлом августе доля направления была 30%, Абхазия (7,4%), в прошлом августе доля направления была 5,3%, ОАЭ (7,2%), в прошлом августе доля направления была 6%", - сообщили в АТОР со ссылкой на данные "Слетать.ру". В ассоциации отметили, что за год виден рост популярности августовского отдыха в Турции, Египте, Абхазии и в ОАЭ. "Единственное направление, потерявшее в объеме доли продаж в августе – Россия. Впрочем, в июне и июле наблюдались те же тенденции", - указали в сообщении. Также в десятку рейтинга входят Таиланд с 4,6% (в прошлом августе доля направления была 5,2%), Вьетнам с 2,9% (в прошлом августе направление не попадало в десятку), Китай с 2,5% (в прошлом августе доля направления была 0,55%), Мальдивы с 1,6% (в прошлом августе доля направления была 0,66%) и Грузия с 0,7% (в прошлом августе она не присутствовала в рейтинге, продажи были крайне незначительны).

https://1prime.ru/20250801/ator-860196115.html

турция

египет

вьетнам

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туризм, бизнес, турция, египет, вьетнам, атор, "слетать.ру"