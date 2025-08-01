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В АТОР назвали самые популярные направления для отдыха в августе - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250801/ator-860198997.html
В АТОР назвали самые популярные направления для отдыха в августе
В АТОР назвали самые популярные направления для отдыха в августе - 01.08.2025, ПРАЙМ
В АТОР назвали самые популярные направления для отдыха в августе
Лидерство по зарубежному отдыху у отечественных туристов в августе традиционно держит Турция, при этом растет интерес к летнему Египту, Вьетнаму, Мальдивам и... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T10:26+0300
2025-08-01T10:26+0300
экономика
туризм
бизнес
турция
египет
вьетнам
атор
"слетать.ру"
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Лидерство по зарубежному отдыху у отечественных туристов в августе традиционно держит Турция, при этом растет интерес к летнему Египту, Вьетнаму, Мальдивам и пляжной Грузии, и в целом за год наиболее популярные зарубежные направления стали ещё более популярными, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В реальных продажах туров на август 2025 года лидирует следующая пятерка стран: Турция (38,4% проданных туров на август), в прошлом августе доля направления была 34,8%. Египет (16,2%), в прошлом августе доля направления была 13,7%. Россия (14,2%), в прошлом августе доля направления была 30%, Абхазия (7,4%), в прошлом августе доля направления была 5,3%, ОАЭ (7,2%), в прошлом августе доля направления была 6%", - сообщили в АТОР со ссылкой на данные "Слетать.ру". В ассоциации отметили, что за год виден рост популярности августовского отдыха в Турции, Египте, Абхазии и в ОАЭ. "Единственное направление, потерявшее в объеме доли продаж в августе – Россия. Впрочем, в июне и июле наблюдались те же тенденции", - указали в сообщении. Также в десятку рейтинга входят Таиланд с 4,6% (в прошлом августе доля направления была 5,2%), Вьетнам с 2,9% (в прошлом августе направление не попадало в десятку), Китай с 2,5% (в прошлом августе доля направления была 0,55%), Мальдивы с 1,6% (в прошлом августе доля направления была 0,66%) и Грузия с 0,7% (в прошлом августе она не присутствовала в рейтинге, продажи были крайне незначительны).
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турция
египет
вьетнам
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туризм, бизнес, турция, египет, вьетнам, атор, "слетать.ру"
Экономика, Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ВЬЕТНАМ, АТОР, "Слетать.ру"
10:26 01.08.2025
 
В АТОР назвали самые популярные направления для отдыха в августе

АТОР: Турция и Египет лидируют по зарубежному отдыху у российских туристов в августе

© РИА Новости . Мария Косарева Пляж в Хургаде, Египет
Пляж в Хургаде, Египет - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Мария Косарева
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Лидерство по зарубежному отдыху у отечественных туристов в августе традиционно держит Турция, при этом растет интерес к летнему Египту, Вьетнаму, Мальдивам и пляжной Грузии, и в целом за год наиболее популярные зарубежные направления стали ещё более популярными, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В реальных продажах туров на август 2025 года лидирует следующая пятерка стран: Турция (38,4% проданных туров на август), в прошлом августе доля направления была 34,8%. Египет (16,2%), в прошлом августе доля направления была 13,7%. Россия (14,2%), в прошлом августе доля направления была 30%, Абхазия (7,4%), в прошлом августе доля направления была 5,3%, ОАЭ (7,2%), в прошлом августе доля направления была 6%", - сообщили в АТОР со ссылкой на данные "Слетать.ру".
В ассоциации отметили, что за год виден рост популярности августовского отдыха в Турции, Египте, Абхазии и в ОАЭ. "Единственное направление, потерявшее в объеме доли продаж в августе – Россия. Впрочем, в июне и июле наблюдались те же тенденции", - указали в сообщении.
Также в десятку рейтинга входят Таиланд с 4,6% (в прошлом августе доля направления была 5,2%), Вьетнам с 2,9% (в прошлом августе направление не попадало в десятку), Китай с 2,5% (в прошлом августе доля направления была 0,55%), Мальдивы с 1,6% (в прошлом августе доля направления была 0,66%) и Грузия с 0,7% (в прошлом августе она не присутствовала в рейтинге, продажи были крайне незначительны).
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
В АТОР скорректировали прогноз по турпотоку из России в Турцию
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ЭкономикаТуризмБизнесТУРЦИЯЕГИПЕТВЬЕТНАМАТОР"Слетать.ру"
 
 
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