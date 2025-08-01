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Спрос на туры в Геленджик за две недели вырос на 30–40 процентов - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Спрос на туры в Геленджик за две недели вырос на 30–40 процентов
Спрос на туры в Геленджик за две недели вырос на 30–40 процентов - 01.08.2025, ПРАЙМ
Спрос на туры в Геленджик за две недели вырос на 30–40 процентов
Спрос на туры в Геленджик после запуска туда авиарейсов, за последние две недели, увеличился на 30–40%, туристы бронируют путевки в основном на ближайшие даты,... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T11:19+0300
2025-08-01T11:19+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Спрос на туры в Геленджик после запуска туда авиарейсов, за последние две недели, увеличился на 30–40%, туристы бронируют путевки в основном на ближайшие даты, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Аэропорт Геленджика 18 июля запустил авиасообщение по внутренним рейсам, впервые за три года. "Открытие аэропорта Геленджика заметно оживило интерес туристов к этому черноморскому направлению. Спрос на туры в Геленджик за последние две недели увеличился на 30–40%, сообщили в туроператорских компаниях "Интурист", АЛЕАН, Anex и Fun&amp;Sun. В компании "Мультитур" тоже фиксируют позитивную динамику: объемы продаж выросли на 15–20%", - сообщили в ассоциации. По данным большинства туроператоров, которые приводит АТОР, в основном бронирования идут на ближайшие даты (неделю-две) до заезда. У "Дельфина" и Anex средняя глубина продаж составляет 30 дней. При этом также есть заявки на бархатный сезон и на октябрь, сообщили в "Русском экспрессе" и "Интуристе". "В Геленджике небольшой номерной фонд, однако тотального дефицита мест в местных гостиницах, пансионатах и гостевых домах на август и бархатный период туроператоры не фиксируют. На август загрузка отелей курорта составляет порядка 70%, на бархатный сезон – около 50%, но в "топовых" объектах она заметно выше", - указали в ассоциации. По оценкам туроператоров, возобновление авиасообщения не привело к повышению тарифов в большинстве отелей Геленджика. Однако с учетом динамического ценообразования самые востребованные объекты все же подняли цены на 10–15%, указали у АТОР. "При оптимистичном раскладе объем бронирований на 5–15% может превысить показатель лета прошлого года, в более реалистичном сценарии – окажется на уровне 2024 года. Многое зависит от погодного фактора и стоимости авиабилетов в Геленджик", - указали в ассоциации.
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туризм, бизнес, россия, геленджик, атор, интурист, anex
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Геленджик, АТОР, Интурист, Anex
11:19 01.08.2025
 
Спрос на туры в Геленджик за две недели вырос на 30–40 процентов

АТОР: спрос на туры в Геленджик после запуска авиарейсов вырос на 30–40%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВход в здание аэропорта Геленджика
Вход в здание аэропорта Геленджика - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Спрос на туры в Геленджик после запуска туда авиарейсов, за последние две недели, увеличился на 30–40%, туристы бронируют путевки в основном на ближайшие даты, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Аэропорт Геленджика 18 июля запустил авиасообщение по внутренним рейсам, впервые за три года.
"Открытие аэропорта Геленджика заметно оживило интерес туристов к этому черноморскому направлению. Спрос на туры в Геленджик за последние две недели увеличился на 30–40%, сообщили в туроператорских компаниях "Интурист", АЛЕАН, Anex и Fun&Sun. В компании "Мультитур" тоже фиксируют позитивную динамику: объемы продаж выросли на 15–20%", - сообщили в ассоциации.
По данным большинства туроператоров, которые приводит АТОР, в основном бронирования идут на ближайшие даты (неделю-две) до заезда. У "Дельфина" и Anex средняя глубина продаж составляет 30 дней. При этом также есть заявки на бархатный сезон и на октябрь, сообщили в "Русском экспрессе" и "Интуристе".
"В Геленджике небольшой номерной фонд, однако тотального дефицита мест в местных гостиницах, пансионатах и гостевых домах на август и бархатный период туроператоры не фиксируют. На август загрузка отелей курорта составляет порядка 70%, на бархатный сезон – около 50%, но в "топовых" объектах она заметно выше", - указали в ассоциации.
По оценкам туроператоров, возобновление авиасообщения не привело к повышению тарифов в большинстве отелей Геленджика. Однако с учетом динамического ценообразования самые востребованные объекты все же подняли цены на 10–15%, указали у АТОР.
"При оптимистичном раскладе объем бронирований на 5–15% может превысить показатель лета прошлого года, в более реалистичном сценарии – окажется на уровне 2024 года. Многое зависит от погодного фактора и стоимости авиабилетов в Геленджик", - указали в ассоциации.
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ТуризмБизнесРОССИЯГеленджикАТОРИнтуристAnex
 
 
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