https://1prime.ru/20250801/berletik-860192106.html

"Ключевая позиция". В США заявили о поворотном моменте в зоне спецоперации

"Ключевая позиция". В США заявили о поворотном моменте в зоне спецоперации - 01.08.2025, ПРАЙМ

"Ключевая позиция". В США заявили о поворотном моменте в зоне спецоперации

Освобождение российскими военными города Часов Яр стало поворотным моментом в украинском конфликте. Таким мнением в беседе с агентством Sputnik поделился... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T08:30+0300

2025-08-01T08:30+0300

2025-08-01T08:30+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Освобождение российскими военными города Часов Яр стало поворотным моментом в украинском конфликте. Таким мнением в беседе с агентством Sputnik поделился военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик.По словам аналитика, украинские военные использовали Часов Яр для блокирования пути российских войск к укрепленным опорным пунктам в Донбассе: Краматорску и Славянску."Его падение лишает Украину ключевой стратегической позиции на Донбассе и усугубляет и без того ухудшающееся положение на поле боя", — подчеркнул он.Ранее 31 июля Министерство обороны России сообщило об освобождении Часова Яра силами группировки войск "Юг".

https://1prime.ru/20250801/yar-860191599.html

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