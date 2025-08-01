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"Ключевая позиция". В США заявили о поворотном моменте в зоне спецоперации
"Ключевая позиция". В США заявили о поворотном моменте в зоне спецоперации - 01.08.2025, ПРАЙМ
"Ключевая позиция". В США заявили о поворотном моменте в зоне спецоперации
Освобождение российскими военными города Часов Яр стало поворотным моментом в украинском конфликте. Таким мнением в беседе с агентством Sputnik поделился... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T08:30+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Освобождение российскими военными города Часов Яр стало поворотным моментом в украинском конфликте. Таким мнением в беседе с агентством Sputnik поделился военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик.По словам аналитика, украинские военные использовали Часов Яр для блокирования пути российских войск к укрепленным опорным пунктам в Донбассе: Краматорску и Славянску."Его падение лишает Украину ключевой стратегической позиции на Донбассе и усугубляет и без того ухудшающееся положение на поле боя", — подчеркнул он.Ранее 31 июля Министерство обороны России сообщило об освобождении Часова Яра силами группировки войск "Юг".
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, СВО
"Ключевая позиция". В США заявили о поворотном моменте в зоне спецоперации
Берлетик отметил поворотный момент в конфликте после освобождения Часова Яра
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ.
Освобождение российскими военными города Часов Яр стало поворотным моментом в украинском конфликте. Таким мнением в беседе с агентством Sputnik
поделился военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик.
По словам аналитика, украинские военные использовали Часов Яр для блокирования пути российских войск к укрепленным опорным пунктам в Донбассе: Краматорску и Славянску.
"Его падение лишает Украину ключевой стратегической позиции на Донбассе и усугубляет и без того ухудшающееся положение на поле боя", — подчеркнул он.
Ранее 31 июля Министерство обороны России сообщило об освобождении Часова Яра силами группировки войск "Юг".
"Закончилась история": в США закатили истерику из-за потери ВСУ Часова Яра