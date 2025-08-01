Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы богатейшие бизнесмены России - 01.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250801/biznesmeny-860189724.html
Названы богатейшие бизнесмены России
Названы богатейшие бизнесмены России - 01.08.2025, ПРАЙМ
Названы богатейшие бизнесмены России
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 20,163 миллиарда долларов; больше всех прибавил основатель мессенджера... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T07:52+0300
2025-08-01T07:52+0300
финансы
бизнес
россия
павел дуров
владимир потанин
вагит алекперов
telegram
норникель
гмк норильский никель
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860189724.jpg?1754023972
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 20,163 миллиарда долларов; больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние увеличилось на 3,27 миллиарда долларов, до 14,3 миллиарда, и он сохранил за собой девятое место, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 20 граждан России, их общее состояние на 1 августа составляет 305,58 миллиарда долларов. Первое место сохранил за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 2,56 миллиарда долларов, до 30,4 миллиарда. На втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала года увеличил состояние на 1,18 миллиарда долларов, до 26,5 миллиарда. Замыкает первую тройку основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал вырос на 1,94 миллиарда долларов, до 25,2 миллиарда. На четвертое место с пятого поднялся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 1,46 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 23,8 миллиарда. На пятое место пустился бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 3,58 миллиарда долларов, до 22,2 миллиарда. На шестом месте вновь оказался бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), он увеличил состояние на 294 миллиона долларов - до 20,5 миллиарда. На седьмом месте остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние увеличилось на 3,12 миллиарда долларов - до 16,3 миллиарда, а восьмое место рейтинга вновь у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 553 миллиона долларов, до 15,4 миллиарда. Десятое место сохранил за собой совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 1,04 миллиарда долларов, до 13,7 миллиарда.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, россия, павел дуров, владимир потанин, вагит алекперов, telegram, норникель, гмк норильский никель
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, Павел Дуров, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Telegram, Норникель, ГМК Норильский никель
07:52 01.08.2025
 
Названы богатейшие бизнесмены России

BBI: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 20,163 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 20,163 миллиарда долларов; больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние увеличилось на 3,27 миллиарда долларов, до 14,3 миллиарда, и он сохранил за собой девятое место, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 20 граждан России, их общее состояние на 1 августа составляет 305,58 миллиарда долларов.
Первое место сохранил за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 2,56 миллиарда долларов, до 30,4 миллиарда. На втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала года увеличил состояние на 1,18 миллиарда долларов, до 26,5 миллиарда.
Замыкает первую тройку основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал вырос на 1,94 миллиарда долларов, до 25,2 миллиарда.
На четвертое место с пятого поднялся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 1,46 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 23,8 миллиарда. На пятое место пустился бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 3,58 миллиарда долларов, до 22,2 миллиарда.
На шестом месте вновь оказался бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), он увеличил состояние на 294 миллиона долларов - до 20,5 миллиарда.
На седьмом месте остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние увеличилось на 3,12 миллиарда долларов - до 16,3 миллиарда, а восьмое место рейтинга вновь у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 553 миллиона долларов, до 15,4 миллиарда.
Десятое место сохранил за собой совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 1,04 миллиарда долларов, до 13,7 миллиарда.
 
ФинансыБизнесРОССИЯПавел ДуровВладимир ПотанинВагит АлекперовTelegramНорникельГМК Норильский никель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала