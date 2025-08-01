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Названы богатейшие бизнесмены России

Названы богатейшие бизнесмены России - 01.08.2025, ПРАЙМ

Названы богатейшие бизнесмены России

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 20,163 миллиарда долларов; больше всех прибавил основатель мессенджера... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T07:52+0300

2025-08-01T07:52+0300

2025-08-01T07:52+0300

финансы

бизнес

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павел дуров

владимир потанин

вагит алекперов

telegram

норникель

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 20,163 миллиарда долларов; больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, его состояние увеличилось на 3,27 миллиарда долларов, до 14,3 миллиарда, и он сохранил за собой девятое место, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 20 граждан России, их общее состояние на 1 августа составляет 305,58 миллиарда долларов. Первое место сохранил за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 2,56 миллиарда долларов, до 30,4 миллиарда. На втором месте остается совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который с начала года увеличил состояние на 1,18 миллиарда долларов, до 26,5 миллиарда. Замыкает первую тройку основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал вырос на 1,94 миллиарда долларов, до 25,2 миллиарда. На четвертое место с пятого поднялся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло на 1,46 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 23,8 миллиарда. На пятое место пустился бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который сократил состояние на 3,58 миллиарда долларов, до 22,2 миллиарда. На шестом месте вновь оказался бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), он увеличил состояние на 294 миллиона долларов - до 20,5 миллиарда. На седьмом месте остался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние увеличилось на 3,12 миллиарда долларов - до 16,3 миллиарда, а восьмое место рейтинга вновь у Михаила Прохорова (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 553 миллиона долларов, до 15,4 миллиарда. Десятое место сохранил за собой совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 1,04 миллиарда долларов, до 13,7 миллиарда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, павел дуров, владимир потанин, вагит алекперов, telegram, норникель, гмк норильский никель