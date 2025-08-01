https://1prime.ru/20250801/cbs-860207211.html
CBS: Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США
CBS: Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США - 01.08.2025, ПРАЙМ
CBS: Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США
Телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждает, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:12+0300
2025-08-01T12:12+0300
2025-08-01T12:12+0300
экономика
нефть
сша
китай
иран
скотт бессент
дональд трамп
cbs
https://cdnn.1prime.ru/img/75689/21/756892117_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_c1ad1afc38ab33935b2dc2ecfe97c586.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждает, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США. Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что Штаты во время торговых переговоров в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками Китаем иранской нефти. "Расследование CBS News показало, что Китай по-прежнему тайно покупает иранскую нефть и избегает санкций США, используя так называемый "теневой флот" для перемещения нефти с одного судна на другое посреди моря", - сообщает телеканал. Как утверждает CBS, съемочная группа ранее отправилась из Сингапура и преодолела более 80 морских миль (около 148 километров) в международных водах, чтобы понаблюдать, как работает эта схема. Согласно телеканалу, танкеры, наполненные нефтью, идут из Персидского залива через Малаккский пролив к индонезийскому архипелагу Риау, где якобы перекачивают нефть на суда, идущие в Китай. Во время поездки съемочной группы подобная перекачка нефти с судна на судно якобы происходила четыре раза, говорится в сообщении телеканала. Также отмечается, что у всех танкеров были выключены транспондеры. Телеканал добавляет, что к концу дня на архипелаге Риау было якобы зафиксировано 12 подобных перекачек.
https://1prime.ru/20250801/opek-860191299.html
сша
китай
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75689/21/756892117_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_fe462e00ad57aa7b686686b14c899546.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, китай, иран, скотт бессент, дональд трамп, cbs
Экономика, Нефть, США, КИТАЙ, ИРАН, Скотт Бессент, Дональд Трамп, CBS
CBS: Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США
CBS: Китай тайно закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота"
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждает, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США.
Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что Штаты во время торговых переговоров в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками Китаем иранской нефти.
"Расследование CBS News показало, что Китай по-прежнему тайно покупает иранскую нефть и избегает санкций США, используя так называемый "теневой флот" для перемещения нефти с одного судна на другое посреди моря", - сообщает телеканал.
Как утверждает CBS, съемочная группа ранее отправилась из Сингапура и преодолела более 80 морских миль (около 148 километров) в международных водах, чтобы понаблюдать, как работает эта схема. Согласно телеканалу, танкеры, наполненные нефтью, идут из Персидского залива через Малаккский пролив к индонезийскому архипелагу Риау, где якобы перекачивают нефть на суда, идущие в Китай.
Во время поездки съемочной группы подобная перекачка нефти с судна на судно якобы происходила четыре раза, говорится в сообщении телеканала. Также отмечается, что у всех танкеров были выключены транспондеры.
Телеканал добавляет, что к концу дня на архипелаге Риау было якобы зафиксировано 12 подобных перекачек.
Аналитики рассказали, когда ОПЕК+ увеличит добычу нефти