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CBS: Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США

CBS: Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США - 01.08.2025, ПРАЙМ

CBS: Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США

Телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждает, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T12:12+0300

2025-08-01T12:12+0300

2025-08-01T12:12+0300

экономика

нефть

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китай

иран

скотт бессент

дональд трамп

cbs

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Телеканал CBS со ссылкой на свое расследование утверждает, что Китай якобы втайне закупает иранскую нефть с помощью "теневого флота" в обход санкций США. Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что Штаты во время торговых переговоров в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками Китаем иранской нефти. "Расследование CBS News показало, что Китай по-прежнему тайно покупает иранскую нефть и избегает санкций США, используя так называемый "теневой флот" для перемещения нефти с одного судна на другое посреди моря", - сообщает телеканал. Как утверждает CBS, съемочная группа ранее отправилась из Сингапура и преодолела более 80 морских миль (около 148 километров) в международных водах, чтобы понаблюдать, как работает эта схема. Согласно телеканалу, танкеры, наполненные нефтью, идут из Персидского залива через Малаккский пролив к индонезийскому архипелагу Риау, где якобы перекачивают нефть на суда, идущие в Китай. Во время поездки съемочной группы подобная перекачка нефти с судна на судно якобы происходила четыре раза, говорится в сообщении телеканала. Также отмечается, что у всех танкеров были выключены транспондеры. Телеканал добавляет, что к концу дня на архипелаге Риау было якобы зафиксировано 12 подобных перекачек.

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нефть, сша, китай, иран, скотт бессент, дональд трамп, cbs