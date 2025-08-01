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"Газпром нефть" выявила 29 нефтегазовых участков на полуострове Гыдан
"Газпром нефть" выявила 29 нефтегазовых участков на полуострове Гыдан - 01.08.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" выявила 29 нефтегазовых участков на полуострове Гыдан
"Газпром нефть" в рамках геологоразведочных работ на севере полуострова Гыдан в России выявили 29 нефтегазовых участков недр, говорится в презентации... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T12:47+0300
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АРХАНГЕЛЬСК, 1 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" в рамках геологоразведочных работ на севере полуострова Гыдан в России выявили 29 нефтегазовых участков недр, говорится в презентации руководителя проектов управления развития ресурсной базы ПАО "Газпром нефть" Рушании Хайдаровой. "Газпром нефть" реализовала поисковые работы на севере полуострова Гыдан. 29 участков недр. Площадка около 23 тысяч квадратных километров. Более 10 миллиардов тонн нефтяного эквивалента", - говорится в презентации, представленной в рамках форума "Арктика - регионы". Отмечается, что дальнейшее развитие проекта требует дополнительных мер поддержки со стороны государства. "Впервые "Газпром нефть" провела геологоразведочные работы на севере полуострова Гыдан. Мы получили уникальную информацию о данном регионе и смогли подтвердить новую нефтегазоносную область. На текущий момент мы проводим анализ всех полученных данных и пересматриваем геологические модели", - добавила Хайдарова. "Газпром нефть" в декабре 2019 года начала сейсморазведочные работы на лицензионных участках в районе Енисейского залива на полуострове Гыдан. Позже компания начала и геологоразведку новых участков в этом регионе.
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нефть, газ, газпром
Энергетика, Нефть, Газ, Газпром
"Газпром нефть" выявила 29 нефтегазовых участков на полуострове Гыдан
"Газпром нефть" выявила 29 нефтегазовых участков на севере полуострова Гыдан в России
АРХАНГЕЛЬСК, 1 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" в рамках геологоразведочных работ на севере полуострова Гыдан в России выявили 29 нефтегазовых участков недр, говорится в презентации руководителя проектов управления развития ресурсной базы ПАО "Газпром нефть" Рушании Хайдаровой.
"Газпром нефть" реализовала поисковые работы на севере полуострова Гыдан. 29 участков недр. Площадка около 23 тысяч квадратных километров. Более 10 миллиардов тонн нефтяного эквивалента", - говорится в презентации, представленной в рамках форума "Арктика - регионы".
Отмечается, что дальнейшее развитие проекта требует дополнительных мер поддержки со стороны государства.
"Впервые "Газпром нефть" провела геологоразведочные работы на севере полуострова Гыдан. Мы получили уникальную информацию о данном регионе и смогли подтвердить новую нефтегазоносную область. На текущий момент мы проводим анализ всех полученных данных и пересматриваем геологические модели", - добавила Хайдарова.
"Газпром нефть" в декабре 2019 года начала сейсморазведочные работы на лицензионных участках в районе Енисейского залива на полуострове Гыдан. Позже компания начала и геологоразведку новых участков в этом регионе.
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