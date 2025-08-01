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В России выросла доля автокредитов с первоначальным взносом более 50%
В России выросла доля автокредитов с первоначальным взносом более 50% - 01.08.2025, ПРАЙМ
В России выросла доля автокредитов с первоначальным взносом более 50%
— По данным еКредит (входит в Авто.ру), россияне все чаще вносят крупный первоначальный взнос при покупке автомобиля в кредит: в первом полугодии 2025 года доля | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T08:00+0300
2025-08-01T08:00+0300
2025-08-01T08:00+0300
экономика
авто
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. — По данным еКредит (входит в Авто.ру), россияне все чаще вносят крупный первоначальный взнос при покупке автомобиля в кредит: в первом полугодии 2025 года доля автокредитов с взносом более 50% выросла с 27% до 37%. Средняя ставка на новые автомобили в июле 2025 — 9,9%, что на 4,1 п.п. года ниже, чем в июле 2024 года.За первые шесть месяцев 2025 года процент одобрения заявок на автокредиты упал до 59%, тогда как в первом полугодии прошлого года он составлял 69%. Средний размер автокредита уменьшился на 20%, снизившись с 1,75 млн рублей до 1,39 млн. Средняя цена автомобиля, купленного в кредит, также снизилась почти на 9%, опустившись с 2,31 млн рублей до 2,1 млн.В июле 2025 года средняя ставка по автокредитам составила 16,2% — против 16,5% в июле 2024 года. По новым автомобилям этот показатель составил 9,9%, что на 4,1 п.п. ниже, чем в июле 2024 года (14%), ставка по подержанным машинам — 26,3%, это на 5,2 п.п. больше июля прошлого года (21,1%)."В условиях падения спроса автопроизводители поддерживают продажи новых автомобилей с помощью программ субсидирования автокредитов. После снижения ключевой ставки до 18% мы ожидаем, что средняя ставка по авто с пробегом также начнет снижение. Ставки на новые автомобили в ближайшей перспективе останутся на том же уровне", — Никита Марголин, руководитель продаж еКредит.В январе — июне 2025 г. наиболее значимое число займов (46% от общего объема) предоставлено на 84 месяца, что на 12% ниже, чем в прошлом году. Пятилетние автокредиты заняли второе место по популярности (20%), в прошлом году их предпочитали 23% заемщиков.Средний первоначальный взнос вырос: доля заемщиков с первоначальным взносом 20-30% от стоимости автомобиля снизилась с 31% до 22%, в то время как число клиентов, способных сразу внести более 50%, выросло с 27% до 37%. Доля тех, кто берёт кредит с минимальным взносом (0–10%), сократилась с 10% до 8%.Женщины по-прежнему реже подают заявки на автокредит, но чаще получают одобрение: в 2025 году — 63% против 58% у мужчин (по сравнению с 72% и 67% годом ранее соответственно). Основное ядро заемщиков — мужчины и женщины в возрасте 36–49 лет, их доля практически не меняется."В ближайшее время мы не ожидаем резкого роста автокредитования: на спрос продолжат влиять высокая стоимость машин, риск дальнейших изменений курса валют, а также уровень реальных доходов населения. Однако постепенное оживление и восстановление спроса на автомобили вполне вероятно, если ключевая ставка продолжит снижение", — Никита Марголин.
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авто
В России выросла доля автокредитов с первоначальным взносом более 50%
еКредит: доля автокредитов с первоначальным взносом более 50% выросла в первом полугодии
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. — По данным еКредит (входит в Авто.ру), россияне все чаще вносят крупный первоначальный взнос при покупке автомобиля в кредит: в первом полугодии 2025 года доля автокредитов с взносом более 50% выросла с 27% до 37%. Средняя ставка на новые автомобили в июле 2025 — 9,9%, что на 4,1 п.п. года ниже, чем в июле 2024 года.
За первые шесть месяцев 2025 года процент одобрения заявок на автокредиты упал до 59%, тогда как в первом полугодии прошлого года он составлял 69%. Средний размер автокредита уменьшился на 20%, снизившись с 1,75 млн рублей до 1,39 млн. Средняя цена автомобиля, купленного в кредит, также снизилась почти на 9%, опустившись с 2,31 млн рублей до 2,1 млн.
В июле 2025 года средняя ставка по автокредитам составила 16,2% — против 16,5% в июле 2024 года. По новым автомобилям этот показатель составил 9,9%, что на 4,1 п.п. ниже, чем в июле 2024 года (14%), ставка по подержанным машинам — 26,3%, это на 5,2 п.п. больше июля прошлого года (21,1%).
"В условиях падения спроса автопроизводители поддерживают продажи новых автомобилей с помощью программ субсидирования автокредитов. После снижения ключевой ставки до 18% мы ожидаем, что средняя ставка по авто с пробегом также начнет снижение. Ставки на новые автомобили в ближайшей перспективе останутся на том же уровне", — Никита Марголин, руководитель продаж еКредит.
В январе — июне 2025 г. наиболее значимое число займов (46% от общего объема) предоставлено на 84 месяца, что на 12% ниже, чем в прошлом году. Пятилетние автокредиты заняли второе место по популярности (20%), в прошлом году их предпочитали 23% заемщиков.
Средний первоначальный взнос вырос: доля заемщиков с первоначальным взносом 20-30% от стоимости автомобиля снизилась с 31% до 22%, в то время как число клиентов, способных сразу внести более 50%, выросло с 27% до 37%. Доля тех, кто берёт кредит с минимальным взносом (0–10%), сократилась с 10% до 8%.
Женщины по-прежнему реже подают заявки на автокредит, но чаще получают одобрение: в 2025 году — 63% против 58% у мужчин (по сравнению с 72% и 67% годом ранее соответственно). Основное ядро заемщиков — мужчины и женщины в возрасте 36–49 лет, их доля практически не меняется.
"В ближайшее время мы не ожидаем резкого роста автокредитования: на спрос продолжат влиять высокая стоимость машин, риск дальнейших изменений курса валют, а также уровень реальных доходов населения. Однако постепенное оживление и восстановление спроса на автомобили вполне вероятно, если ключевая ставка продолжит снижение", — Никита Марголин.
Эксперты оценили перспективы восстановления рынка автокредитования