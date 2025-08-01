https://1prime.ru/20250801/lavrov-860228987.html

Москва ждет реакции Киева на предложение по рабочим группам, сообщил Лавров

Москва ждет реакции Киева на предложение по рабочим группам, сообщил Лавров - 01.08.2025, ПРАЙМ

Москва ждет реакции Киева на предложение по рабочим группам, сообщил Лавров

Россия ждет конкретной реакции из Киева на предложение создать рабочие группы, это было бы шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, заявил глава | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T19:21+0300

2025-08-01T19:21+0300

2025-08-01T19:21+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Россия ждет конкретной реакции из Киева на предложение создать рабочие группы, это было бы шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Уже состоялось три раунда (переговоров с Украиной в Стамбуле - ред.). Помимо важных гуманитарных договоренностей мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, как это особо подчеркнул президент России 1 августа в ходе встречи с (президентом Белоруссии - ред.) Александром Лукашенко на Валааме. Ждем конкретной реакции из Киева", - заявил Лавров, текст его комментария опубликован на сайте МИД РФ. При этом министр отметил, что пока из Киева поступают только взаимоисключающие заявления Владимира Зеленского. "То опять немедленное перемирие без предварительных условий (с прямым призывом к Западу использовать перемирие для новой накачки Украины оружием), то замена стамбульского формата переговоров личной встречей с Владимиром Путиным, то требование к Западу добиться "смены российского руководства". Все это - с интервалом в один-два дня. Поэтому всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании, было бы неплохо обратить внимание на это очевидное расслоение сознания", - призвал Лавров.

https://1prime.ru/20250801/putin-860215644.html

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россия, киев, украина, запад, сергей лавров, александр лукашенко, владимир зеленский, мид рф