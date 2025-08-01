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В Японии возобновили сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1"

В Японии возобновили сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" - 01.08.2025, ПРАЙМ

В Японии возобновили сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1"

Япония сообщила МАГАТЭ, что сегодня возобновился сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" после приостановки из-за угрозы цунами, говорится в... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T11:10+0300

2025-08-01T11:10+0300

2025-08-01T11:10+0300

энергетика

япония

камчатка

магатэ

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ВЕНА, 1 авг - ПРАЙМ. Япония сообщила МАГАТЭ, что сегодня возобновился сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" после приостановки из-за угрозы цунами, говорится в сообщении агентства. "МАГАТЭ получило информацию от Японии о том, что сброс очищенной воды ALPS у побережья АЭС "Фукусима-1" сегодня возобновился", - сообщило МАГАТЭ в своем официальном аккаунте в соцсети Х. Ранее Агентство сообщало, что сброс обработанной с помощью системы ALPS воды с АЭС "Фукусима-1" в Японии был приостановлен в соответствии с протоколами безопасности. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.

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япония, камчатка, магатэ