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В Японии возобновили сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1"
В Японии возобновили сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Японии возобновили сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1"
Япония сообщила МАГАТЭ, что сегодня возобновился сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" после приостановки из-за угрозы цунами, говорится в... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T11:10+0300
2025-08-01T11:10+0300
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ВЕНА, 1 авг - ПРАЙМ. Япония сообщила МАГАТЭ, что сегодня возобновился сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" после приостановки из-за угрозы цунами, говорится в сообщении агентства. "МАГАТЭ получило информацию от Японии о том, что сброс очищенной воды ALPS у побережья АЭС "Фукусима-1" сегодня возобновился", - сообщило МАГАТЭ в своем официальном аккаунте в соцсети Х. Ранее Агентство сообщало, что сброс обработанной с помощью системы ALPS воды с АЭС "Фукусима-1" в Японии был приостановлен в соответствии с протоколами безопасности. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
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япония, камчатка, магатэ
Энергетика, ЯПОНИЯ, КАМЧАТКА, МАГАТЭ
В Японии возобновили сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1"
МАГАТЭ: сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" возобновился
ВЕНА, 1 авг - ПРАЙМ. Япония сообщила МАГАТЭ, что сегодня возобновился сброс очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" после приостановки из-за угрозы цунами, говорится в сообщении агентства.
"МАГАТЭ получило информацию от Японии о том, что сброс очищенной воды ALPS у побережья АЭС "Фукусима-1" сегодня возобновился", - сообщило МАГАТЭ в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
Ранее Агентство сообщало, что сброс обработанной с помощью системы ALPS воды с АЭС "Фукусима-1" в Японии был приостановлен в соответствии с протоколами безопасности.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
Япония сообщила МАГАТЭ о возобновлении сброса очищенной воды с "Фукусимы"