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Российский рынок акций немного усилил снижение после заявлений Трампа
Российский рынок акций немного усилил снижение после заявлений Трампа - 01.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций немного усилил снижение после заявлений Трампа
Российский рынок акций усилил снижение на вечерней сессии после заявлений президента США Дональда Трампа, однако быстро вернулся на прежние позиции, следует из... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T21:54+0300
2025-08-01T21:54+0300
2025-08-01T21:54+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение на вечерней сессии после заявлений президента США Дональда Трампа, однако быстро вернулся на прежние позиции, следует из данных Мосбиржи. Ранее в пятницу Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Рублёвый индекс Мосбиржи к 20.53 мск снижался на 0,18%, до 2727,19 пункта, а сразу после слов краткосрочно терял до 2709,26 пункта (-0,8%). К закрытию основных торгов пятницы он опустился на 0,15%, до 2727,98 пункта.
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рынок, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, мосбиржа, совбез
Экономика, Рынок, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Мосбиржа, Совбез
Российский рынок акций немного усилил снижение после заявлений Трампа
Российский рынок акций усилил снижение после заявлений Трампа
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение на вечерней сессии после заявлений президента США Дональда Трампа, однако быстро вернулся на прежние позиции, следует из данных Мосбиржи.
Ранее в пятницу Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 20.53 мск снижался на 0,18%, до 2727,19 пункта, а сразу после слов краткосрочно терял до 2709,26 пункта (-0,8%). К закрытию основных торгов пятницы он опустился на 0,15%, до 2727,98 пункта.
Трамп заявил, что направил две АПЛ в неназванный район после слов Медведева