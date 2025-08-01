https://1prime.ru/20250801/mosbirzha-860232161.html

Российский рынок акций немного усилил снижение после заявлений Трампа

Российский рынок акций немного усилил снижение после заявлений Трампа - 01.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций немного усилил снижение после заявлений Трампа

Российский рынок акций усилил снижение на вечерней сессии после заявлений президента США Дональда Трампа, однако быстро вернулся на прежние позиции, следует из... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T21:54+0300

2025-08-01T21:54+0300

2025-08-01T21:54+0300

экономика

рынок

сша

дональд трамп

дмитрий медведев

мосбиржа

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496350_0:49:3150:1821_1920x0_80_0_0_c69cb3b70ee5281f9669b49de4156d5d.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение на вечерней сессии после заявлений президента США Дональда Трампа, однако быстро вернулся на прежние позиции, следует из данных Мосбиржи. Ранее в пятницу Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Рублёвый индекс Мосбиржи к 20.53 мск снижался на 0,18%, до 2727,19 пункта, а сразу после слов краткосрочно терял до 2709,26 пункта (-0,8%). К закрытию основных торгов пятницы он опустился на 0,15%, до 2727,98 пункта.

https://1prime.ru/20250801/tramp-860230150.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, мосбиржа, совбез