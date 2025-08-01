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Мировые цены на нефть снижаются на 1%

Мировые цены на нефть снижаются на 1% - 01.08.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются на 1%

Мировые цены на нефть в пятницу днем уменьшаются на 1% на фоне торговых ожиданий, с начала недели при этом рост котировок может составить около 5%, следует из... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T14:34+0300

2025-08-01T14:34+0300

2025-08-01T14:34+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем уменьшаются на 1% на фоне торговых ожиданий, с начала недели при этом рост котировок может составить около 5%, следует из данных торгов. По состоянию на 14.23 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,99%, до 70,99 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,01%, до 68,56 доллара. С начала недели котировки готовятся показать рост приблизительно на 5% за счет роста стоимости в начале недели. Такая динамика последовала после заявления американского президента Дональда Трампа в понедельник о намерении сократить установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается. Такие заявления усилили опасения по поводу перспектив поставок этого вида сырья, что поддержало котировки. Инвесторы склонны в пятницу уходить от риска на фоне ожиданий по поводу американских импортных пошлин. Так, фьючерсы на фондовые индексы США снижаются примерно на 1%, биржи Европы - уменьшаются в пределах примерно 2%, биржи Азии в основном сократились в пятницу. Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые импортные пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть договориться с США и избежать повышения этих тарифов. Кроме того, позднее в пятницу будут опубликованы еженедельные данные по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 25 июля их число сократилось на 7 – до 415 установок.

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рынок, нефть, торги, сша, украина, европа, дональд трамп