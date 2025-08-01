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Число нефтяных буровых установок в мире за июль выросло на 1,3%
Число нефтяных буровых установок в мире за июль выросло на 1,3% - 01.08.2025, ПРАЙМ
Число нефтяных буровых установок в мире за июль выросло на 1,3%
Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за июль выросло к июню на 21, или на 1,3%, до 1 621 единицы, свидетельствуют данные... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T14:21+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за июль выросло к июню на 21, или на 1,3%, до 1 621 единицы, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих буровых сократилось на 92, или на 5,4%. В США, согласно данным компании, показатель снизился на 13 единиц, до 541 агрегата, в Канаде - увеличилось на 34, до 167 единиц. Количество буровых установок в Латинской Америке осталось на уровне в 143, в Европе - выросло на четыре, до 129 установок, в Африке - снизилось на одну, до 101 единицы. На Ближнем Востоке показатель сократился на пять, до 334, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – увеличился на три, до 207 агрегатов. Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
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нефть, газ, сша, канада, латинская америка, baker hughes
Энергетика, Нефть, Газ, США, КАНАДА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Baker Hughes
Число нефтяных буровых установок в мире за июль выросло на 1,3%
Baker Hughes: число нефтяных буровых установок в мире за июль выросло на 1,3%
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за июль выросло к июню на 21, или на 1,3%, до 1 621 единицы, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
За год количество действующих буровых сократилось на 92, или на 5,4%.
В США, согласно данным компании, показатель снизился на 13 единиц, до 541 агрегата, в Канаде - увеличилось на 34, до 167 единиц.
Количество буровых установок в Латинской Америке осталось на уровне в 143, в Европе - выросло на четыре, до 129 установок, в Африке - снизилось на одну, до 101 единицы. На Ближнем Востоке показатель сократился на пять, до 334, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – увеличился на три, до 207 агрегатов.
Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
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