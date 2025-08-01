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Мировые цены на нефть ускорили снижение

Мировые цены на нефть ускорили снижение - 01.08.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть ускорили снижение

Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили снижение до 2-2,5%, следует из данных торгов. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T20:42+0300

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2025-08-01T20:42+0300

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили снижение до 2-2,5%, следует из данных торгов. По состоянию на 20.05 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 2,52%, до 69,89 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 2,44%, до 67,57 доллара. Днем нефть дешевела на 1%. Трейдеры оценивают новости вокруг торговой политики США. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые импортные пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть договориться с США и избежать повышения этих тарифов. "Пошлины теперь официально стали частью повседневной жизни. Когда катализатор остался в прошлом, необходимо переключить внимание на последствия", - цитирует агентство Блумберг стратега по сырьевым товарам из TD Securities Дэниела Гали (Daniel Ghali). Инвесторы также находятся в ожидании решений ОПЕК+. В воскресенье пройдет встреча восьми стран организации с добровольными сокращениями добычи нефти - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Омана, Кувейта, ОАЭ и Алжира. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 августа их число сократилось на 5 - до 410 установок.

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сша

саудовская аравия

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нефть, сша, саудовская аравия, ирак, дональд трамп, опек