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Мировые цены на нефть ускорили снижение - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть ускорили снижение
Мировые цены на нефть ускорили снижение - 01.08.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили снижение
Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили снижение до 2-2,5%, следует из данных торгов. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T20:42+0300
2025-08-01T20:42+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили снижение до 2-2,5%, следует из данных торгов. По состоянию на 20.05 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 2,52%, до 69,89 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 2,44%, до 67,57 доллара. Днем нефть дешевела на 1%. Трейдеры оценивают новости вокруг торговой политики США. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые импортные пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть договориться с США и избежать повышения этих тарифов. "Пошлины теперь официально стали частью повседневной жизни. Когда катализатор остался в прошлом, необходимо переключить внимание на последствия", - цитирует агентство Блумберг стратега по сырьевым товарам из TD Securities Дэниела Гали (Daniel Ghali). Инвесторы также находятся в ожидании решений ОПЕК+. В воскресенье пройдет встреча восьми стран организации с добровольными сокращениями добычи нефти - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Омана, Кувейта, ОАЭ и Алжира. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 августа их число сократилось на 5 - до 410 установок.
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Экономика, Нефть, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, Дональд Трамп, ОПЕК
20:42 01.08.2025
 
Мировые цены на нефть ускорили снижение

Цена нефти марки Brent снизилась до 69,89 доллара за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили снижение до 2-2,5%, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.05 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 2,52%, до 69,89 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 2,44%, до 67,57 доллара. Днем нефть дешевела на 1%.
Трейдеры оценивают новости вокруг торговой политики США. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые импортные пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть договориться с США и избежать повышения этих тарифов.
"Пошлины теперь официально стали частью повседневной жизни. Когда катализатор остался в прошлом, необходимо переключить внимание на последствия", - цитирует агентство Блумберг стратега по сырьевым товарам из TD Securities Дэниела Гали (Daniel Ghali).
Инвесторы также находятся в ожидании решений ОПЕК+. В воскресенье пройдет встреча восьми стран организации с добровольными сокращениями добычи нефти - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Омана, Кувейта, ОАЭ и Алжира.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 августа их число сократилось на 5 - до 410 установок.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Российский рынок акций незначительно снизился перед выходными
20:20
 
ЭкономикаНефтьСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКДональд ТрампОПЕК
 
 
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