https://1prime.ru/20250801/oil-860231077.html
Мировые цены на нефть ускорили снижение
Мировые цены на нефть ускорили снижение - 01.08.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили снижение
Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили снижение до 2-2,5%, следует из данных торгов. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T20:42+0300
2025-08-01T20:42+0300
2025-08-01T20:42+0300
экономика
нефть
сша
саудовская аравия
ирак
дональд трамп
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили снижение до 2-2,5%, следует из данных торгов. По состоянию на 20.05 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 2,52%, до 69,89 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 2,44%, до 67,57 доллара. Днем нефть дешевела на 1%. Трейдеры оценивают новости вокруг торговой политики США. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые импортные пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть договориться с США и избежать повышения этих тарифов. "Пошлины теперь официально стали частью повседневной жизни. Когда катализатор остался в прошлом, необходимо переключить внимание на последствия", - цитирует агентство Блумберг стратега по сырьевым товарам из TD Securities Дэниела Гали (Daniel Ghali). Инвесторы также находятся в ожидании решений ОПЕК+. В воскресенье пройдет встреча восьми стран организации с добровольными сокращениями добычи нефти - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Омана, Кувейта, ОАЭ и Алжира. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 августа их число сократилось на 5 - до 410 установок.
https://1prime.ru/20250801/obzor-860230335.html
сша
саудовская аравия
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, саудовская аравия, ирак, дональд трамп, опек
Экономика, Нефть, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, Дональд Трамп, ОПЕК
Мировые цены на нефть ускорили снижение
Цена нефти марки Brent снизилась до 69,89 доллара за баррель
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили снижение до 2-2,5%, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.05 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 2,52%, до 69,89 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 2,44%, до 67,57 доллара. Днем нефть дешевела на 1%.
Трейдеры оценивают новости вокруг торговой политики США. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые импортные пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть договориться с США и избежать повышения этих тарифов.
"Пошлины теперь официально стали частью повседневной жизни. Когда катализатор остался в прошлом, необходимо переключить внимание на последствия", - цитирует агентство Блумберг стратега по сырьевым товарам из TD Securities Дэниела Гали (Daniel Ghali).
Инвесторы также находятся в ожидании решений ОПЕК+. В воскресенье пройдет встреча восьми стран организации с добровольными сокращениями добычи нефти - России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, Омана, Кувейта, ОАЭ и Алжира.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 августа их число сократилось на 5 - до 410 установок.
Российский рынок акций незначительно снизился перед выходными