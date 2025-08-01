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Аналитики рассказали, когда ОПЕК+ увеличит добычу нефти - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Аналитики рассказали, когда ОПЕК+ увеличит добычу нефти
Аналитики рассказали, когда ОПЕК+ увеличит добычу нефти - 01.08.2025, ПРАЙМ
Аналитики рассказали, когда ОПЕК+ увеличит добычу нефти
Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Оман, Кувейт, ОАЭ и Алжир - на встрече 3 августа примут решение об увеличении разрешенного... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T08:18+0300
2025-08-01T08:18+0300
энергетика
нефть
казахстан
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Оман, Кувейт, ОАЭ и Алжир - на встрече 3 августа примут решение об увеличении разрешенного уровня добычи нефти еще на 548 тысяч баррелей в сутки в сентябре и завершат выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, прогнозируют опрошенные РИА Новости эксперты. "Наиболее вероятно, что будет принято решение о дополнительном увеличении добычи нефти в сентябре на 548 тысяч баррелей в сутки. На этом ежемесячная отмена сокращений должна, по идее, остановиться: будут полностью исчерпаны 2,2 миллиона баррелей в сутки сокращений, действовавших с января 2024 года", - сказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Эксперт отметил, что после этого рынок перейдет к сезонному снижению спроса, и нужно будет время, чтобы оглядеться и оценить воздействие роста добычи на нефтяной баланс. Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко, в свою очередь, отметил, что к концу августа восемь стран ОПЕК+ сможет вернуть на рынок чуть более 1,9 миллиона баррелей в сутки. Но, как напомнил старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин, ОПЕК+ еще с апреля закладывал также рост квоты для ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки в течение того же срока, что и выход из добровольных ограничений. Впрочем, по словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа Капитал" Владимира Брагина, участники глобального рынка становятся все менее чувствительными к повышениям предельных уровней добычи ОПЕК+, поскольку реальные объемы предложения, как правило, остаются ниже плана. Это связано с планом по компенсациям перепроизводства. Такое же произойдет и в сентябре. "Любая страна, превысившая свой лимит, обязана будет сократить добычу на величину превышения в следующем месяце, чтобы избежать неожиданного перенасыщения рынка. Последнее связано с тем, что на рынке в настоящее время существует небольшой профицит - в первом полугодии мировые коммерческие запасы нефти выросли примерно на 0,8 миллиона баррелей в сутки", - отметил руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин. ЧТО ЗА "ДОБРОВОЛЬЦЫ"? У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны увеличивают разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Уровни нефтепроизводства на сентябрь восемь участников обсудят 3 августа. Тем не менее, "добровольцы" также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в августе максимально разрешенная добыча увеличивается только на 502 тысячи баррелей в сутки. Тем не менее восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в июне на 408 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства из-за превышений квоты Казахстаном - на 479 тысяч баррелей, следует из расчетов РИА Новости на основе данных вторичных источников июльского доклада ОПЕК. Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания 28 июля призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18 августа обновленные планы компенсаций перепроизводства. ЧТО СКАЖУТ ЦЕНЫ? Цены на нефть Brent в районе 70 долларов за баррель достаточно хорошие, что может придать ОПЕК+ уверенности в принятии решения об еще одном, то есть сентябрьском, ускоренном повышении предельного уровня добычи, считает эксперт БКС Бахтин. Аналитик "Финама" Дудченко, в свою очередь, отмечает, что сейчас цену продолжают "подталкивать наверх" геополитические факторы: угрозы президента США Дональда Трампа о введении вторичных санкций против стран, покупающих российские энергоносители, а также новости о продлении торгового перемирия США и Китая еще на 90 дней. Собеседники агентства считают, что рост добычи ОПЕК+ еще на 0,5 миллиона баррелей в сутки в следующем месяце уже заложен в текущие цены. Но, по словам эксперта ИЭФ Белогорьева, это не означает, что это не приведет к дальнейшему снижению цен, хотя эффект будет отложенным - через баланс спроса и предложения в четвертом квартале, по завершению высокого летнего сезона. "В целом, остаются высокие риски движения цен Brent к концу года в район 60 долларов за баррель c текущих 70-72 долларов, особенно если хотя бы немного ослабнут геополитические риски", - добавил Белогорьев.
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нефть, казахстан, оаэ, сша, владимир брагин, дональд трамп, опек, финам, "бкс мир инвестиций"
Энергетика, Нефть, КАЗАХСТАН, ОАЭ, США, Владимир Брагин, Дональд Трамп, ОПЕК, Финам, "БКС Мир инвестиций"
08:18 01.08.2025
 
Аналитики рассказали, когда ОПЕК+ увеличит добычу нефти

ОПЕК+ в сентябре увеличит добычу нефти на 548 тысяч баррелей в сутки, считают аналитики

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Оман, Кувейт, ОАЭ и Алжир - на встрече 3 августа примут решение об увеличении разрешенного уровня добычи нефти еще на 548 тысяч баррелей в сутки в сентябре и завершат выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, прогнозируют опрошенные РИА Новости эксперты.
"Наиболее вероятно, что будет принято решение о дополнительном увеличении добычи нефти в сентябре на 548 тысяч баррелей в сутки. На этом ежемесячная отмена сокращений должна, по идее, остановиться: будут полностью исчерпаны 2,2 миллиона баррелей в сутки сокращений, действовавших с января 2024 года", - сказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
Эксперт отметил, что после этого рынок перейдет к сезонному снижению спроса, и нужно будет время, чтобы оглядеться и оценить воздействие роста добычи на нефтяной баланс.
Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко, в свою очередь, отметил, что к концу августа восемь стран ОПЕК+ сможет вернуть на рынок чуть более 1,9 миллиона баррелей в сутки. Но, как напомнил старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин, ОПЕК+ еще с апреля закладывал также рост квоты для ОАЭ на 300 тысяч баррелей в сутки в течение того же срока, что и выход из добровольных ограничений.
Впрочем, по словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа Капитал" Владимира Брагина, участники глобального рынка становятся все менее чувствительными к повышениям предельных уровней добычи ОПЕК+, поскольку реальные объемы предложения, как правило, остаются ниже плана. Это связано с планом по компенсациям перепроизводства. Такое же произойдет и в сентябре.
"Любая страна, превысившая свой лимит, обязана будет сократить добычу на величину превышения в следующем месяце, чтобы избежать неожиданного перенасыщения рынка. Последнее связано с тем, что на рынке в настоящее время существует небольшой профицит - в первом полугодии мировые коммерческие запасы нефти выросли примерно на 0,8 миллиона баррелей в сутки", - отметил руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин.
ЧТО ЗА "ДОБРОВОЛЬЦЫ"?
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны увеличивают разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Уровни нефтепроизводства на сентябрь восемь участников обсудят 3 августа.
Тем не менее, "добровольцы" также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в августе максимально разрешенная добыча увеличивается только на 502 тысячи баррелей в сутки.
Тем не менее восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добывали в июне на 408 тысяч баррелей в сутки нефти больше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства из-за превышений квоты Казахстаном - на 479 тысяч баррелей, следует из расчетов РИА Новости на основе данных вторичных источников июльского доклада ОПЕК.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания 28 июля призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18 августа обновленные планы компенсаций перепроизводства.
ЧТО СКАЖУТ ЦЕНЫ?
Цены на нефть Brent в районе 70 долларов за баррель достаточно хорошие, что может придать ОПЕК+ уверенности в принятии решения об еще одном, то есть сентябрьском, ускоренном повышении предельного уровня добычи, считает эксперт БКС Бахтин.
Аналитик "Финама" Дудченко, в свою очередь, отмечает, что сейчас цену продолжают "подталкивать наверх" геополитические факторы: угрозы президента США Дональда Трампа о введении вторичных санкций против стран, покупающих российские энергоносители, а также новости о продлении торгового перемирия США и Китая еще на 90 дней.
Собеседники агентства считают, что рост добычи ОПЕК+ еще на 0,5 миллиона баррелей в сутки в следующем месяце уже заложен в текущие цены. Но, по словам эксперта ИЭФ Белогорьева, это не означает, что это не приведет к дальнейшему снижению цен, хотя эффект будет отложенным - через баланс спроса и предложения в четвертом квартале, по завершению высокого летнего сезона.
"В целом, остаются высокие риски движения цен Brent к концу года в район 60 долларов за баррель c текущих 70-72 долларов, особенно если хотя бы немного ослабнут геополитические риски", - добавил Белогорьев.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять параметры соглашения по добыче нефти
28 июля, 16:39
 
ЭнергетикаНефтьКАЗАХСТАНОАЭСШАВладимир БрагинДональд ТрампОПЕКФинам"БКС Мир инвестиций"
 
 
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