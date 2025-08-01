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Аналитик оценил перспективы роста цен на палладий - 01.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250801/palladiy--860197302.html
Аналитик оценил перспективы роста цен на палладий
Аналитик оценил перспективы роста цен на палладий - 01.08.2025, ПРАЙМ
Аналитик оценил перспективы роста цен на палладий
Мировые цены на палладий могут вырасти до 1500-1700 долларов за унцию в 2026-2027 годах на фоне дефицита предложения и восстановления спроса со стороны... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T10:01+0300
2025-08-01T10:01+0300
экономика
германия
канада
палладий
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на палладий могут вырасти до 1500-1700 долларов за унцию в 2026-2027 годах на фоне дефицита предложения и восстановления спроса со стороны автопрома, следует из обзора старшего аналитика компании "Эйлер" Никанора Халина, который есть в распоряжении РИА Новости. "С фундаментальной точки зрения мы не видим предпосылок для существенного роста цен на платину. Между тем у палладия, на наш взгляд, еще есть потенциал для роста до 1500-1700 долларов за унцию в 2026–2027 годах", - говорится в обзоре. Согласно представленным таблицам, в период с 2025 по 2030 года на мировом рынке палладия и платины будет преобладать дефицит данных металлов. Так, в текущем году нехватка палладия ожидается на уровне 400 тысяч унций, в 2026-2027 годах дефицит металла будет находится примерно в том же диапазоне. Нехватка платины в 2025 году - около 500 тысяч унций, в 2026-2027 годах дефицит будет уменьшаться. Тем не менее, прогнозируется, что рынок палладия в 2030 году достигнет баланса, а платины - продолжит находиться в дефиците - около 250 тысяч унций. Отмечается, что 97% спроса на палладий приходится на промышленный сектор, в первую очередь автомобилестроение. Важным фактором поддержки спроса на электромобили в последние годы были государственные субсидии, их отмена может значительно снизить спрос на электромобили. Например это произошло в начале 2024 года в Германии, Канада может полностью свернуть программы субсидирования электромобилей к 2027 году. "На наш взгляд, на среднесрочном горизонте дальнейшая динамика котировок палладия во многом будет зависеть от тренда на замедление продаж аккумуляторных электромобилей в мире в пользу гибридов и классических авто с ДВС... массовый отказ от поддержки электромобилей западными странами может привести к развороту тренда и поддержать спрос на палладий", - добавили в обзоре. На момент открытия торгов 31 июля цена на сентябрьский фьючерс на палладий составляла 1244,25 доллара за унцию. С начала года цена на драгметалл выросла на 36,8%, на момент закрытия торгов 31 декабря прошлого года его стоимость составляла 909,8 доллара.
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германия, канада, палладий
Экономика, ГЕРМАНИЯ, КАНАДА, палладий
10:01 01.08.2025
 
Аналитик оценил перспективы роста цен на палладий

Аналитик Халин: цены на палладий могут вырасти до 1500-1700 долларов за унцию

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСлиток палладия
Слиток палладия - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на палладий могут вырасти до 1500-1700 долларов за унцию в 2026-2027 годах на фоне дефицита предложения и восстановления спроса со стороны автопрома, следует из обзора старшего аналитика компании "Эйлер" Никанора Халина, который есть в распоряжении РИА Новости.
"С фундаментальной точки зрения мы не видим предпосылок для существенного роста цен на платину. Между тем у палладия, на наш взгляд, еще есть потенциал для роста до 1500-1700 долларов за унцию в 2026–2027 годах", - говорится в обзоре.
Согласно представленным таблицам, в период с 2025 по 2030 года на мировом рынке палладия и платины будет преобладать дефицит данных металлов. Так, в текущем году нехватка палладия ожидается на уровне 400 тысяч унций, в 2026-2027 годах дефицит металла будет находится примерно в том же диапазоне.
Нехватка платины в 2025 году - около 500 тысяч унций, в 2026-2027 годах дефицит будет уменьшаться. Тем не менее, прогнозируется, что рынок палладия в 2030 году достигнет баланса, а платины - продолжит находиться в дефиците - около 250 тысяч унций.
Отмечается, что 97% спроса на палладий приходится на промышленный сектор, в первую очередь автомобилестроение. Важным фактором поддержки спроса на электромобили в последние годы были государственные субсидии, их отмена может значительно снизить спрос на электромобили. Например это произошло в начале 2024 года в Германии, Канада может полностью свернуть программы субсидирования электромобилей к 2027 году.
"На наш взгляд, на среднесрочном горизонте дальнейшая динамика котировок палладия во многом будет зависеть от тренда на замедление продаж аккумуляторных электромобилей в мире в пользу гибридов и классических авто с ДВС... массовый отказ от поддержки электромобилей западными странами может привести к развороту тренда и поддержать спрос на палладий", - добавили в обзоре.
На момент открытия торгов 31 июля цена на сентябрьский фьючерс на палладий составляла 1244,25 доллара за унцию. С начала года цена на драгметалл выросла на 36,8%, на момент закрытия торгов 31 декабря прошлого года его стоимость составляла 909,8 доллара.
СМП - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
"Норникель" в I полугодии сократил выпуск никеля и палладия
21 июля, 17:10
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯКАНАДАпалладий
 
 
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