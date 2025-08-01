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Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на поддержку Patriot - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на поддержку Patriot
Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на поддержку Patriot - 01.08.2025, ПРАЙМ
Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на поддержку Patriot
Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на техническую поддержку зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных Украине с февраля 2023 года, выяснило РИА... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T06:46+0300
2025-08-01T06:46+0300
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ВАШИНГТОН, 1 авг - ПРАЙМ. Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на техническую поддержку зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных Украине с февраля 2023 года, выяснило РИА Новости из анализа контрактов на сайте правительства США. Согласно данным портала USAspending.gov, соответствующее соглашение было подписано с компанией Raytheon Technologies (RTX) - единственным производителем комплексов Patriot. Помимо этого, контракт (номер W31P4Q-23-C-0022) заключен без тендера, поскольку RTX обладает эксклюзивными технологиями и исходными данными, необходимыми для обслуживания этих систем. Как выяснилось, документ предусматривает консультационную и практическую помощь украинским военным в эксплуатации, ремонте и обслуживании комплексов, а также логистическую поддержку. Услуги финансируются в рамках программы помощи Украине USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Кроме того, RTX также оказывает удалённую поддержку через телефонную справочную службу, расположенную в Польше. Контракт рассчитан на 12 месяцев с возможностью продления еще на три года - до 2028 года включительно. В феврале 2025 года сумма была увеличена на 9,96 миллиона долларов, что продлило срок действия соглашения как минимум до февраля 2026 года. С начала конфликта США предоставили Украине три батареи Patriot. Все они были переданы при администрации экс-президента Джо Байдена. В июле 2025 года нынешний президент США Дональд Трамп совместно с генсеком НАТО Марком Рютте анонсировал новую инициативу по поставке Киеву дополнительных ракет к ЗРК Patriot. Согласно плану, европейские союзники закупят у США оружие на миллиарды долларов и передадут Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.  
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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технологии, мировая экономика, украина, сша, польша, джо байден, дональд трамп, марк рютте, нато, raytheon technologies, мид рф
Технологии, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, ПОЛЬША, Джо Байден, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Raytheon Technologies, МИД РФ
06:46 01.08.2025
 
Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на поддержку Patriot

Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на техподдержку ЗРК Patriot Украине

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ВАШИНГТОН, 1 авг - ПРАЙМ. Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на техническую поддержку зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных Украине с февраля 2023 года, выяснило РИА Новости из анализа контрактов на сайте правительства США.
Согласно данным портала USAspending.gov, соответствующее соглашение было подписано с компанией Raytheon Technologies (RTX) - единственным производителем комплексов Patriot.
Помимо этого, контракт (номер W31P4Q-23-C-0022) заключен без тендера, поскольку RTX обладает эксклюзивными технологиями и исходными данными, необходимыми для обслуживания этих систем.
Как выяснилось, документ предусматривает консультационную и практическую помощь украинским военным в эксплуатации, ремонте и обслуживании комплексов, а также логистическую поддержку. Услуги финансируются в рамках программы помощи Украине USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Кроме того, RTX также оказывает удалённую поддержку через телефонную справочную службу, расположенную в Польше.
Контракт рассчитан на 12 месяцев с возможностью продления еще на три года - до 2028 года включительно. В феврале 2025 года сумма была увеличена на 9,96 миллиона долларов, что продлило срок действия соглашения как минимум до февраля 2026 года.
С начала конфликта США предоставили Украине три батареи Patriot. Все они были переданы при администрации экс-президента Джо Байдена. В июле 2025 года нынешний президент США Дональд Трамп совместно с генсеком НАТО Марком Рютте анонсировал новую инициативу по поставке Киеву дополнительных ракет к ЗРК Patriot. Согласно плану, европейские союзники закупят у США оружие на миллиарды долларов и передадут Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаУКРАИНАСШАПОЛЬШАДжо БайденДональд ТрампМарк РюттеНАТОRaytheon TechnologiesМИД РФ
 
 
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