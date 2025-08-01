https://1prime.ru/20250801/peskov-860194473.html

Песков объяснил, почему Путин не уходит в отпуск

Песков объяснил, почему Путин не уходит в отпуск - 01.08.2025, ПРАЙМ

Песков объяснил, почему Путин не уходит в отпуск

Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, функции главы государства не подразумевают возможности проводить такой отдых, хотя... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T09:26+0300

2025-08-01T09:26+0300

2025-08-01T09:26+0300

общество

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, функции главы государства не подразумевают возможности проводить такой отдых, хотя несколько выходных дней у президента иногда бывает, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву. "Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Да и функции главы государства не подразумевают возможности проводить отпуск", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли президент в отпуск в августе. На просьбу уточнить, будет ли у Путина несколько свободных дней, он отметил, что "пару выходных иногда случается". "Но и то, полноценных выходных просто физически быть не может", - добавил пресс-секретарь президента.

https://1prime.ru/20250731/zakon-860183998.html

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общество , россия, владимир путин, дмитрий песков