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Песков объяснил, почему Путин не уходит в отпуск
Песков объяснил, почему Путин не уходит в отпуск - 01.08.2025, ПРАЙМ
Песков объяснил, почему Путин не уходит в отпуск
Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, функции главы государства не подразумевают возможности проводить такой отдых, хотя... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T09:26+0300
2025-08-01T09:26+0300
2025-08-01T09:26+0300
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, функции главы государства не подразумевают возможности проводить такой отдых, хотя несколько выходных дней у президента иногда бывает, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву. "Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Да и функции главы государства не подразумевают возможности проводить отпуск", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли президент в отпуск в августе. На просьбу уточнить, будет ли у Путина несколько свободных дней, он отметил, что "пару выходных иногда случается". "Но и то, полноценных выходных просто физически быть не может", - добавил пресс-секретарь президента.
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общество , россия, владимир путин, дмитрий песков
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему Путин не уходит в отпуск
Песков: Путин никогда официально не уходит в отпуск
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, функции главы государства не подразумевают возможности проводить такой отдых, хотя несколько выходных дней у президента иногда бывает, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
"Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Да и функции главы государства не подразумевают возможности проводить отпуск", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли президент в отпуск в августе.
На просьбу уточнить, будет ли у Путина несколько свободных дней, он отметил, что "пару выходных иногда случается".
"Но и то, полноценных выходных просто физически быть не может", - добавил пресс-секретарь президента.
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