https://1prime.ru/20250801/putin-860217958.html
Путин прокомментировал освобождение Часова Яра
Путин прокомментировал освобождение Часова Яра - 01.08.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал освобождение Часова Яра
Освобождении Часова Яра российскими войсками полностью соответствует действительности, заявил президент России Владимир Путин. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T15:00+0300
2025-08-01T15:00+0300
2025-08-01T15:00+0300
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Освобождении Часова Яра российскими войсками полностью соответствует действительности, заявил президент России Владимир Путин. "Совсем недавно, слышали, взят новый населенный пункт - Часов Яр, это достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что это не соответствует действительности. Я вам могу сказать, заверить вас, что это полностью соответствует действительности", - сказал журналистам Путин. Президент добавил, что, несмотря на то, что Минобороны РФ сделало заявление в четверг, Часов Яр был взят несколько дней назад. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин прокомментировал освобождение Часова Яра
Путин: освобождение Часова Яра полностью соответствует действительности
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - ПРАЙМ. Освобождении Часова Яра российскими войсками полностью соответствует действительности, заявил президент России Владимир Путин.
"Совсем недавно, слышали, взят новый населенный пункт - Часов Яр, это достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что это не соответствует действительности. Я вам могу сказать, заверить вас, что это полностью соответствует действительности", - сказал журналистам Путин.
Президент добавил, что, несмотря на то, что Минобороны РФ сделало заявление в четверг, Часов Яр был взят несколько дней назад.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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