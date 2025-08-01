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oom не погашает штрафы в России - 01.08.2025, ПРАЙМ
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oom не погашает штрафы в России
oom не погашает штрафы в России - 01.08.2025, ПРАЙМ
oom не погашает штрафы в России
Компания Zoom Video Communications, Inc. не погашает штрафы в России, задолженность превышает 302 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T07:34+0300
2025-08-01T07:34+0300
бизнес
экономика
россия
рф
zoom
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Компания Zoom Video Communications, Inc. не погашает штрафы в России, задолженность превышает 302 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и материалами приставов. Согласно судебным материалам, в середине октября 2023 года суд оштрафовал Zoom на 115 миллионов рублей за осуществление деятельности в России без открытия представительства или филиала. Однако компания штраф не выплатила, поэтому в мае 2024 года приставы возбудили исполнительное производство о взыскании 115 миллионов рублей, а также 80 миллионов - исполнительского сбора. В конце февраля 2025 года приставы возбудили еще одно исполнительное производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом". Сумма долга составила более 179 миллионов рублей. Предположительно, такой штраф суд в мае 2024 года назначили организации за повторное нарушение - работу в России без филиала на территории страны. Кроме того, как следует из материалов, приставы не смогли списать с Zoom долг по штрафу в миллион рублей из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей". В результате в июне 2023 года производство было прекращено. Во вторник, 29 июля, суд назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей за повторное нарушение - осуществление деятельности без представительства на территории РФ. Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.
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бизнес, россия, рф, zoom
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Zoom
07:34 01.08.2025
 
oom не погашает штрафы в России

oom не погашает штрафы в России, задолженность превысила 302 миллиона рублей

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Компания Zoom Video Communications, Inc. не погашает штрафы в России, задолженность превышает 302 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и материалами приставов.
Согласно судебным материалам, в середине октября 2023 года суд оштрафовал Zoom на 115 миллионов рублей за осуществление деятельности в России без открытия представительства или филиала. Однако компания штраф не выплатила, поэтому в мае 2024 года приставы возбудили исполнительное производство о взыскании 115 миллионов рублей, а также 80 миллионов - исполнительского сбора.
В конце февраля 2025 года приставы возбудили еще одно исполнительное производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом". Сумма долга составила более 179 миллионов рублей. Предположительно, такой штраф суд в мае 2024 года назначили организации за повторное нарушение - работу в России без филиала на территории страны.
Кроме того, как следует из материалов, приставы не смогли списать с Zoom долг по штрафу в миллион рублей из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей". В результате в июне 2023 года производство было прекращено.
Во вторник, 29 июля, суд назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей за повторное нарушение - осуществление деятельности без представительства на территории РФ.
Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.
 
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