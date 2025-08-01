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В РСТ рассказали о снижении цен в турецких отелях
В РСТ рассказали о снижении цен в турецких отелях - 01.08.2025, ПРАЙМ
В РСТ рассказали о снижении цен в турецких отелях
Отели Турции после повышения цен в начале года на 20-25% сейчас идут на обратное снижение в связи с падением спроса у российских туристов, сообщили РИА Новости... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T11:32+0300
2025-08-01T11:32+0300
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Отели Турции после повышения цен в начале года на 20-25% сейчас идут на обратное снижение в связи с падением спроса у российских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "В начале года, по нашей оценке, отельеры Турции подняли цены на 20-25%, а сейчас, на ближайший месяц, снизили до показателей прошлого года", - сообщили в союзе со ссылкой на главу комитета РСТ по турагентской деятельности Сергея Агафонова. Он заметил, что Турция пользуется стабильным спросом, но туристы очень чувствительны к ценовой политике местных курортов. "После повышения цен турецкими отельерами мы увидели спад со стороны наших туристов по направлению и переориентацию туристов на другие страны. Турецкие отели осознали ошибку и уже ближе к высокому сезону начали снижать цены, давать различные скидки. Сейчас также много перевозки на разные курорты Турции, на разные побережья. Спрос на август хороший", - пояснил Агафонов. Также ранее в пятницу Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что в продажах туров на август лидирует Турция (38,4% проданных туров), в то время как в прошлом августе доля направления была 34,8%.
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туризм, бизнес, россия, турция, российский союз туриндустрии, атор
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Российский союз туриндустрии, АТОР
В РСТ рассказали о снижении цен в турецких отелях
РСТ: отели Турции после повышения цен на 20-25% идут на обратное снижение
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Отели Турции после повышения цен в начале года на 20-25% сейчас идут на обратное снижение в связи с падением спроса у российских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"В начале года, по нашей оценке, отельеры Турции подняли цены на 20-25%, а сейчас, на ближайший месяц, снизили до показателей прошлого года", - сообщили в союзе со ссылкой на главу комитета РСТ по турагентской деятельности Сергея Агафонова.
Он заметил, что Турция пользуется стабильным спросом, но туристы очень чувствительны к ценовой политике местных курортов.
"После повышения цен турецкими отельерами мы увидели спад со стороны наших туристов по направлению и переориентацию туристов на другие страны. Турецкие отели осознали ошибку и уже ближе к высокому сезону начали снижать цены, давать различные скидки. Сейчас также много перевозки на разные курорты Турции, на разные побережья. Спрос на август хороший", - пояснил Агафонов.
Также ранее в пятницу Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что в продажах туров на август лидирует Турция (38,4% проданных туров), в то время как в прошлом августе доля направления была 34,8%.
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