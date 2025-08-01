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СМИ: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти в сентябре - 01.08.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти в сентябре
СМИ: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти в сентябре - 01.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти в сентябре
Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Оман, Кувейт, ОАЭ и Алжир - на встрече 3 августа, скорее всего, примут решение об увеличении... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T15:56+0300
2025-08-01T15:56+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ирак
казахстан
опек
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Оман, Кувейт, ОАЭ и Алжир - на встрече 3 августа, скорее всего, примут решение об увеличении добычи нефти в сентябре, объемы повышения обсуждаются, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "ОПЕК+, вероятно, одобрит очередное повышение добычи нефти в воскресение… группа производителей все еще обсуждает окончательный размер повышения добычи в сентябре", - пишет агентство. Как указывает Reuters, три источника сообщили о том, что "восьмерка" может увеличить добычу на 548 тысяч баррелей в сутки. В то же время еще четыре собеседника агентства отметили, что обсуждения объемов повышения добычи продолжаются, и они будут меньше. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны решили увеличить разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в августе максимально разрешенная добыча увеличивается только на 502 тысячи баррелей в сутки. Уровень добычи нефти на сентябрь восьмерка ОПЕК+ обсудит 3 августа. Страны, добывающие больше допустимого уровня, должны также представить обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.
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саудовская аравия
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нефть, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, КАЗАХСТАН, ОПЕК
15:56 01.08.2025
 
СМИ: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти в сентябре

Reuters: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти в сентябре на 548 тысяч баррелей в сутки

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Оман, Кувейт, ОАЭ и Алжир - на встрече 3 августа, скорее всего, примут решение об увеличении добычи нефти в сентябре, объемы повышения обсуждаются, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"ОПЕК+, вероятно, одобрит очередное повышение добычи нефти в воскресение… группа производителей все еще обсуждает окончательный размер повышения добычи в сентябре", - пишет агентство.
Как указывает Reuters, три источника сообщили о том, что "восьмерка" может увеличить добычу на 548 тысяч баррелей в сутки. В то же время еще четыре собеседника агентства отметили, что обсуждения объемов повышения добычи продолжаются, и они будут меньше.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны решили увеличить разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки.
Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в августе максимально разрешенная добыча увеличивается только на 502 тысячи баррелей в сутки.
Уровень добычи нефти на сентябрь восьмерка ОПЕК+ обсудит 3 августа. Страны, добывающие больше допустимого уровня, должны также представить обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Мировые цены на нефть снижаются на 1%
14:34
 
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