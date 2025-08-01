https://1prime.ru/20250801/smi-860222528.html

СМИ: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти в сентябре

СМИ: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти в сентябре - 01.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: ОПЕК+ может увеличить добычу нефти в сентябре

Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Оман, Кувейт, ОАЭ и Алжир - на встрече 3 августа, скорее всего, примут решение об увеличении... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T15:56+0300

2025-08-01T15:56+0300

2025-08-01T15:56+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

ирак

казахстан

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_9ad62c2bfd5aabcba0628a4d884ad696.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Оман, Кувейт, ОАЭ и Алжир - на встрече 3 августа, скорее всего, примут решение об увеличении добычи нефти в сентябре, объемы повышения обсуждаются, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "ОПЕК+, вероятно, одобрит очередное повышение добычи нефти в воскресение… группа производителей все еще обсуждает окончательный размер повышения добычи в сентябре", - пишет агентство. Как указывает Reuters, три источника сообщили о том, что "восьмерка" может увеличить добычу на 548 тысяч баррелей в сутки. В то же время еще четыре собеседника агентства отметили, что обсуждения объемов повышения добычи продолжаются, и они будут меньше. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны решили увеличить разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в августе максимально разрешенная добыча увеличивается только на 502 тысячи баррелей в сутки. Уровень добычи нефти на сентябрь восьмерка ОПЕК+ обсудит 3 августа. Страны, добывающие больше допустимого уровня, должны также представить обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.

https://1prime.ru/20250801/neft--860215928.html

саудовская аравия

ирак

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек