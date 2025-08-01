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Восемь стран ОПЕК+ продолжают выход из ограничений добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+ продолжают выход из ограничений добычи нефти - 01.08.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ продолжают выход из ограничений добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Оман, Кувейт, ОАЭ и Алжир - продолжают выход из добровольных ограничений добычи нефти и... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T00:26+0300

2025-08-01T00:26+0300

2025-08-01T00:26+0300

энергетика

нефть

экономика

саудовская аравия

ирак

казахстан

опек

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Оман, Кувейт, ОАЭ и Алжир - продолжают выход из добровольных ограничений добычи нефти и увеличивают разрешенный уровень производства с 1 августа на 502 тысячи баррелей в сутки. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны решили увеличить разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Тем не менее эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в августе максимально разрешенная добыча увеличивается только на 502 тысячи баррелей в сутки. Уровень добычи нефти на сентябрь восьмерка ОПЕК+ обсудит 3 августа. Страны, добывающие больше допустимого уровня, должны также представить обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.

саудовская аравия

ирак

казахстан

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нефть, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек