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Трамп призвал наказать авторов фальсификации о "сговоре" с Россией - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Трамп призвал наказать авторов фальсификации о "сговоре" с Россией
Трамп призвал наказать авторов фальсификации о "сговоре" с Россией - 01.08.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал наказать авторов фальсификации о "сговоре" с Россией
Авторы фальсификации о "сговоре" кандидата в президенты США Дональда Трампа и России во время предвыборной кампании 2016 года должны понести суровое наказание,... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T15:41+0300
2025-08-01T15:41+0300
политика
общество
россия
сша
дональд трамп
хиллари клинтон
барак обама
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ВАШИНГТОН, 1 авг - ПРАЙМ. Авторы фальсификации о "сговоре" кандидата в президенты США Дональда Трампа и России во время предвыборной кампании 2016 года должны понести суровое наказание, заявил Трамп, вновь возглавивший страну в 2025 году. "Подложный характер (информации о сговоре с - ред.) Россией теперь абсолютно неопровержим. Все факты изложены черным по белому. Это крупнейший скандал в истории Америки. Виновники этого преступления должны понести суровое наказание. Нельзя допустить, чтобы такое повторилось в нашей стране!" - написал американский лидер в соцсети Truth Social. В четверг ЦРУ и минюстом США было обнародовано рассекреченное приложение к докладу спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следует, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон преднамеренно и бездоказательно раздувала скандал о "сговоре" Трампа с РФ в период предвыборной кампании 2016 года. При этом экс-президент Барак Обама оказывал ей содействие, санкционировав использование государственного аппарата для подавления скандала, связанного с выдвижением Клинтон от Демократической партии. Клинтон, возглавлявшая госдепартамент с 2009 по 2013 год, использовала для служебной переписки личный почтовый сервер. ФБР в 2015–2016 годах проводило расследование возможной утечки секретной информации. По его итогам уголовного состава в действиях Клинтон выявлено не было. Тем не менее? новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования серьезно повлияли на ее популярность перед выборами, которые она проиграла Трампу. Ранее Трамп обвинил Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения и что в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и сама Клинтон. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что власти располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену. Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.
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общество , россия, сша, дональд трамп, хиллари клинтон, барак обама, цру, верховный суд
Политика, Общество , РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Барак Обама, ЦРУ, Верховный суд
15:41 01.08.2025
 
Трамп призвал наказать авторов фальсификации о "сговоре" с Россией

Трамп призвал наказать авторов фальсификации о "сговоре" с Россией с 2016 году

© AFP / Jewel Samad%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© AFP / Jewel Samad
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ВАШИНГТОН, 1 авг - ПРАЙМ. Авторы фальсификации о "сговоре" кандидата в президенты США Дональда Трампа и России во время предвыборной кампании 2016 года должны понести суровое наказание, заявил Трамп, вновь возглавивший страну в 2025 году.
"Подложный характер (информации о сговоре с - ред.) Россией теперь абсолютно неопровержим. Все факты изложены черным по белому. Это крупнейший скандал в истории Америки. Виновники этого преступления должны понести суровое наказание. Нельзя допустить, чтобы такое повторилось в нашей стране!" - написал американский лидер в соцсети Truth Social.
В четверг ЦРУ и минюстом США было обнародовано рассекреченное приложение к докладу спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следует, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон преднамеренно и бездоказательно раздувала скандал о "сговоре" Трампа с РФ в период предвыборной кампании 2016 года. При этом экс-президент Барак Обама оказывал ей содействие, санкционировав использование государственного аппарата для подавления скандала, связанного с выдвижением Клинтон от Демократической партии.
Клинтон, возглавлявшая госдепартамент с 2009 по 2013 год, использовала для служебной переписки личный почтовый сервер. ФБР в 2015–2016 годах проводило расследование возможной утечки секретной информации. По его итогам уголовного состава в действиях Клинтон выявлено не было. Тем не менее? новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования серьезно повлияли на ее популярность перед выборами, которые она проиграла Трампу.
Ранее Трамп обвинил Обаму в государственной измене, заявив, что этому есть документальные подтверждения и что в "банде" участвовали также бывший вице-президент Джо Байден и сама Клинтон.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что власти располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы. По ее словам, действия экс-президента в контексте опровергнутой теории о "российском следе" следует рассматривать как покушение на государственную измену.
Сам Трамп позднее заявил, что Обама, вероятно, избежит ответственности за фабрикацию обвинений благодаря позиции Верховного суда по президентскому иммунитету.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
СМИ: Камбоджа хочет номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
10:45
 
ПолитикаОбществоРОССИЯСШАДональд ТрампХиллари КлинтонБарак ОбамаЦРУВерховный суд
 
 
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