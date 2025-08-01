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Трамп заявил, что направил две АПЛ в неназванный район после слов Медведева

Трамп заявил, что направил две АПЛ в неназванный район после слов Медведева - 01.08.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что направил две АПЛ в неназванный район после слов Медведева

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных"... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T20:16+0300

2025-08-01T20:16+0300

2025-08-01T21:53+0300

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ВАШИНГТОН, 1 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. "На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах - на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами", – написал Трамп в соцсети TRUTH Social. Он добавил, что "слова имеют значение и нередко приводят к непреднамеренным последствиям", выразив надежду, что этого удастся избежать.Ранее Медведев прокомментировал заявление Трампа о сокращении 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной, отметив, что американский лидер ведет с Россией "игру ультиматумов", что является угрозой и шагом к войне "с собственной страной".В ответ американский лидер резко отозвался о Медведеве, предупредив, что тот переходит на "очень опасную территорию".После этого российский политик указал, что если его слова вызывают такую острую реакцию, это говорит о правоте России.

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россия, сша, рф, дональд трамп, дмитрий медведев, совбез