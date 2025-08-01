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"Закончилась история": в США закатили истерику из-за потери ВСУ Часова Яра - 01.08.2025, ПРАЙМ
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"Закончилась история": в США закатили истерику из-за потери ВСУ Часова Яра
"Закончилась история": в США закатили истерику из-за потери ВСУ Часова Яра - 01.08.2025, ПРАЙМ
"Закончилась история": в США закатили истерику из-за потери ВСУ Часова Яра
Освобождение ВС России Часова Яра может стать колоссальной проблемой для ВСУ. Об этом на YouTube рассказал геополитический аналитик из США Марк Слебода. | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T08:22+0300
2025-08-01T08:22+0300
спецоперация на украине
украина
запад
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Освобождение ВС России Часова Яра может стать колоссальной проблемой для ВСУ. Об этом на YouTube рассказал геополитический аналитик из США Марк Слебода.По словам аналитика, украинская сторона направила огромное количество военнослужащих в Часов Яр, они всячески пытались удержаться."С захватом этого города закончилась история большого узла украинской инфраструктуры в центральном Донбассе", — подчеркнул он.Слебода также обратил внимание, что Часов Яр представляет огромную ценность из-за топографии. Город находится на возвышенности, с которой одинаково хорошо просматривается как Восток, так и Запад, в том числе новые линии обороны киевского режима. Кроме того, такое расположение крайне удобно для российской армии, которая может быть удобна для артиллерии, заключил он.
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украина, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД
08:22 01.08.2025
 
"Закончилась история": в США закатили истерику из-за потери ВСУ Часова Яра

Аналитик Слебода: Часов Яр может стать выгодной позицией российской артиллерии

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанкисты группировки войск "Центр" в ДНР
Танкисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Освобождение ВС России Часова Яра может стать колоссальной проблемой для ВСУ. Об этом на YouTube рассказал геополитический аналитик из США Марк Слебода.
По словам аналитика, украинская сторона направила огромное количество военнослужащих в Часов Яр, они всячески пытались удержаться.
"С захватом этого города закончилась история большого узла украинской инфраструктуры в центральном Донбассе", — подчеркнул он.
Слебода также обратил внимание, что Часов Яр представляет огромную ценность из-за топографии. Город находится на возвышенности, с которой одинаково хорошо просматривается как Восток, так и Запад, в том числе новые линии обороны киевского режима. Кроме того, такое расположение крайне удобно для российской армии, которая может быть удобна для артиллерии, заключил он.
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