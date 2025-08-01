https://1prime.ru/20250801/yar-860191599.html

"Закончилась история": в США закатили истерику из-за потери ВСУ Часова Яра

"Закончилась история": в США закатили истерику из-за потери ВСУ Часова Яра - 01.08.2025, ПРАЙМ

"Закончилась история": в США закатили истерику из-за потери ВСУ Часова Яра

Освобождение ВС России Часова Яра может стать колоссальной проблемой для ВСУ. Об этом на YouTube рассказал геополитический аналитик из США Марк Слебода. | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T08:22+0300

2025-08-01T08:22+0300

2025-08-01T08:22+0300

спецоперация на украине

украина

запад

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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Освобождение ВС России Часова Яра может стать колоссальной проблемой для ВСУ. Об этом на YouTube рассказал геополитический аналитик из США Марк Слебода.По словам аналитика, украинская сторона направила огромное количество военнослужащих в Часов Яр, они всячески пытались удержаться."С захватом этого города закончилась история большого узла украинской инфраструктуры в центральном Донбассе", — подчеркнул он.Слебода также обратил внимание, что Часов Яр представляет огромную ценность из-за топографии. Город находится на возвышенности, с которой одинаково хорошо просматривается как Восток, так и Запад, в том числе новые линии обороны киевского режима. Кроме того, такое расположение крайне удобно для российской армии, которая может быть удобна для артиллерии, заключил он.

https://1prime.ru/20250731/ukraina-860153286.html

украина

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