https://1prime.ru/20250801/zelenskiy-860225909.html

Заявление Зеленского после потери ключевого города шокировало журналиста

Заявление Зеленского после потери ключевого города шокировало журналиста - 01.08.2025, ПРАЙМ

Заявление Зеленского после потери ключевого города шокировало журналиста

Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского, сделанное после утраты контроля над городом Часов Яр."Зеленский в своей ежедневной тираде... | 01.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-01T17:19+0300

2025-08-01T17:19+0300

2025-08-01T17:19+0300

спецоперация на украине

общество

донбасс

владимир зеленский

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского, сделанное после утраты контроля над городом Часов Яр."Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часового Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду", — написал он в соцсети X.Накануне Зеленский отверг факт потери города.Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения Южной группировки войск полностью взяли Часов Яр под контроль.Часов Яр и соседние населенные пункты имеют стратегическое значение благодаря своему расположению. Город находится вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение этого района откроет российским войскам возможность для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось еще в конце весны 2024 года.

https://1prime.ru/20250731/polsha-860185022.html

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , донбасс, владимир зеленский, минобороны рф