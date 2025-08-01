Заявление Зеленского после потери ключевого города шокировало журналиста
Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за отрицание потери Часова Яра
МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского, сделанное после утраты контроля над городом Часов Яр.
"Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часового Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду", — написал он в соцсети X.
"Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часового Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду", — написал он в соцсети X.
Накануне Зеленский отверг факт потери города.
Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения Южной группировки войск полностью взяли Часов Яр под контроль.
Часов Яр и соседние населенные пункты имеют стратегическое значение благодаря своему расположению. Город находится вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение этого района откроет российским войскам возможность для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось еще в конце весны 2024 года.
Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения Южной группировки войск полностью взяли Часов Яр под контроль.
Часов Яр и соседние населенные пункты имеют стратегическое значение благодаря своему расположению. Город находится вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение этого района откроет российским войскам возможность для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось еще в конце весны 2024 года.