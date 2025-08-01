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Заявление Зеленского после потери ключевого города шокировало журналиста - 01.08.2025, ПРАЙМ
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Заявление Зеленского после потери ключевого города шокировало журналиста
Заявление Зеленского после потери ключевого города шокировало журналиста - 01.08.2025, ПРАЙМ
Заявление Зеленского после потери ключевого города шокировало журналиста
Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского, сделанное после утраты контроля над городом Часов Яр."Зеленский в своей ежедневной тираде... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T17:19+0300
2025-08-01T17:19+0300
спецоперация на украине
общество
донбасс
владимир зеленский
минобороны рф
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского, сделанное после утраты контроля над городом Часов Яр."Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часового Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду", — написал он в соцсети X.Накануне Зеленский отверг факт потери города.Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения Южной группировки войск полностью взяли Часов Яр под контроль.Часов Яр и соседние населенные пункты имеют стратегическое значение благодаря своему расположению. Город находится вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение этого района откроет российским войскам возможность для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось еще в конце весны 2024 года.
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общество , донбасс, владимир зеленский, минобороны рф
Спецоперация на Украине, Общество , ДОНБАСС, Владимир Зеленский, Минобороны РФ
17:19 01.08.2025
 
Заявление Зеленского после потери ключевого города шокировало журналиста

Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за отрицание потери Часова Яра

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского, сделанное после утраты контроля над городом Часов Яр.

"Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часового Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду", — написал он в соцсети X.
Накануне Зеленский отверг факт потери города.

Минобороны России в четверг сообщило, что подразделения Южной группировки войск полностью взяли Часов Яр под контроль.

Часов Яр и соседние населенные пункты имеют стратегическое значение благодаря своему расположению. Город находится вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение этого района откроет российским войскам возможность для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось еще в конце весны 2024 года.
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