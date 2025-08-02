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В России продают уникальный Aston Martin Vanquish S 2004 года

В России продают уникальный Aston Martin Vanquish S 2004 года - 02.08.2025, ПРАЙМ

В России продают уникальный Aston Martin Vanquish S 2004 года

На Авито Авто появился экземпляр, который привлечет внимание ценителей премиальных суперкаров – Aston Martin Vanquish S 2004 года, один из 1086 выпущенных в... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T10:00+0300

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эксклюзив

авто

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. На Авито Авто появился экземпляр, который привлечет внимание ценителей премиальных суперкаров – Aston Martin Vanquish S 2004 года, один из 1086 выпущенных в мире. Эталон британской элегантности с пробегом всего 13 700 км, оригинальным ПТС и прозрачной историей находится в идеальном состоянии и продается в Московской области за 13,5 млн рублей.Vanquish S – один из наиболее ярких экземпляров на рынке коллекционных автомобилей. Под капотом – 5,9-литровый атмосферный V12 мощностью 520 л.с., разгоняющий автомобиль до 100 км/ч за 4,8 секунды при максимальной скорости 321 км/ч. В основе конструкции – уникальное шасси из композитного алюминия с элементами из углеродного волокна, разработанное при участии инженеров Lotus. Такая технология позволяет создавать прочные, но при этом очень легкие конструкции, что улучшает характеристики автомобиля.Серебряный цвет кузова, интерьер из натуральной кожи, ручная сборка – все в этом авто говорит о его статусе. В 2023 году он был признан лучшим английским автомобилем на фестивале "Автокультура" в Музеоне, что стало еще одним подтверждением его выставочной ценности и исключительного состояния среди коллекционеров.Данный экземпляр изначально был поставлен в США, где находился в Беверли-Хиллз и проходил обслуживание у официальных дилеров. В 2007 году он был импортирован в Россию, а в 2022 году приобретен нынешним владельцем, который провел углубленное обслуживание. Машина хранится в условиях, исключающих воздействие внешних факторов, и находится в идеальном техническом и визуальном состоянии.Причиной продажи стала смена концепции коллекции владельцем. А для нового хозяина это шанс приобрести один из 1086 выпущенных Vanquish S и стать частью сообщества тех, кто ценит подлинное мастерство, стиль и эмоции, которые не устаревают с годами.История модели полна ярких моментов. Базовый Aston Martin Vanquish с момента дебюта в 2001 году стал флагманом марки и первым авто бренда, разработанным с нуля легендарным дизайнером Яном Каллумом. Его облик – сочетание агрессивных линий, сдержанных пропорций и технологичной элегантности – до сих пор считается одним из самых красивых произведений британского автопрома.Автомобиль вошел в историю не только как шедевр автостиля, но и как кинозвезда. Именно на Vanquish Джеймс Бонд в исполнении Пирса Броснана сражался со злодеями в фильме "Умри, но не сейчас" (2002). Машина была оснащена адаптивным камуфляжем, катапультой и другими гаджетами – но даже без них Vanquish выглядел как автомобиль из будущего.В 2004 году появилась модификация Vanquish S, которая и предлагается на Авито Авто. Новинка стала эволюцией флагмана по всем направлениям. У модели, которая была представлена на Парижском автосалоне, на 60 л.с. выросла мощность двигателя (до 520 л.с.), а коэффициент сопротивления снизился до 0,32 благодаря обновленной форме передней части кузова и сплиттеру. Увеличился по сравнению с базовой версией и крутящий момент: у Vanquish S он составляет 577 Нм, в то время как у "обычного" Vanquish - 540 Нм. Также модель получила более эффективные тормоза и колеса большего диаметра. Подвеска и рулевое управление были перенастроены, а изменения экстерьера, включая приподнятый спойлер на крышке багажника, подчеркнули спортивный характер автомобиля.

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эксклюзив, авто