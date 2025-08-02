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Восемь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу в сентябре

Восемь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу в сентябре - 02.08.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу в сентябре

Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Оман, Казахстан, Ирак, ОАЭ и Кувейт - планируют на встрече 3 августа утвердить увеличение предельного уровня... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T21:06+0300

2025-08-02T21:06+0300

2025-08-02T21:06+0300

экономика

нефть

оаэ

саудовская аравия

оман

опек

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Оман, Казахстан, Ирак, ОАЭ и Кувейт - планируют на встрече 3 августа утвердить увеличение предельного уровня добычи нефти в сентябре на 548 тысяч баррелей в сутки, передает Блумберг со ссылкой на делегата. "Саудовская Аравия и её партнёры планируют ратифицировать увеличение добычи на 548 000 баррелей в сутки на следующий месяц в ходе видеоконференции в воскресенье, сообщил делегат", - говорится в сообщении. Такой рост предельного уровня добычи позволит ОПЕК+ завершить выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а также учесть квоту ОАЭ, которая с апреля постепенно увеличивалась на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. За это же время у ОАЭ должна была вырасти базовая квота на 300 тысяч баррелей. Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны решили увеличить разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Тем не менее, эти страны также должны придерживаться графика компенсаций, который ранее предоставили секретариату ОПЕК. За счет него они возмещают ранее допущенное превышение предельных уровней добычи. С учетом этого графика в августе максимально разрешенная добыча увеличивается только на 502 тысячи баррелей в сутки. Уровень добычи нефти на сентябрь восьмерка ОПЕК+ обсудит 3 августа. Страны, добывающие больше допустимого уровня, должны также представить обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.

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оаэ

саудовская аравия

оман

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нефть, оаэ, саудовская аравия, оман, опек