Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бразилии студенты вышли на протесты против повышения пошлин Трампом - 02.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250802/brazilija-860235234.html
В Бразилии студенты вышли на протесты против повышения пошлин Трампом
В Бразилии студенты вышли на протесты против повышения пошлин Трампом - 02.08.2025, ПРАЙМ
В Бразилии студенты вышли на протесты против повышения пошлин Трампом
Бразильские студенты вышли на протесты у консульства США в Рио-де-Жанейро и других городах страны против введения президентом Соединенных Штатов Дональдом... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T03:44+0300
2025-08-02T03:44+0300
экономика
мировая экономика
общество
бразилия
сша
дональд трамп
лула да силва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860235234.jpg?1754095472
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Бразильские студенты вышли на протесты у консульства США в Рио-де-Жанейро и других городах страны против введения президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлин на ввоз бразильских товаров, сообщает портал G1. В среду Трамп подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. "Национальный союз студентов (UNE) в пятницу вечером... провел акцию протеста против повышения пошлин Трампом перед консульством США в центре Рио-де-Жанейро", - говорится в публикации портала. Уточняется, что акции протестов также прошли еще в 12 городах перед американскими консульскими отделами. В частности, утром в пятницу студенты собрались перед посольством США в столице страны Бразилии. Агентство Lusa указывает, что кроме студентов на митинги против американских пошлин также вышли различные профсоюзы. Так на протесте против пошлин в Сан-Паулу участники несли куклы, изображавшие Трампа и бывшего президента Бразилии Жаира Болсонаро. "Кроме того, они (протестующие - ред.) сожгли фальшивые доллары, куклы Трампа и Болсонару и даже флаг США", - утверждается в сообщении агентства. Ранее Трамп заявлял, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призывал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после этого несколько раз подчеркивал, что в его стране нет места вмешательству в дела судебной власти. Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.
бразилия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , бразилия, сша, дональд трамп, лула да силва
Экономика, Мировая экономика, Общество , БРАЗИЛИЯ, США, Дональд Трамп, Лула да Силва
03:44 02.08.2025
 
В Бразилии студенты вышли на протесты против повышения пошлин Трампом

G1: бразильские студенты вышли на протесты у консульства США в Рио

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Бразильские студенты вышли на протесты у консульства США в Рио-де-Жанейро и других городах страны против введения президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлин на ввоз бразильских товаров, сообщает портал G1.
В среду Трамп подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
"Национальный союз студентов (UNE) в пятницу вечером... провел акцию протеста против повышения пошлин Трампом перед консульством США в центре Рио-де-Жанейро", - говорится в публикации портала.
Уточняется, что акции протестов также прошли еще в 12 городах перед американскими консульскими отделами. В частности, утром в пятницу студенты собрались перед посольством США в столице страны Бразилии.
Агентство Lusa указывает, что кроме студентов на митинги против американских пошлин также вышли различные профсоюзы. Так на протесте против пошлин в Сан-Паулу участники несли куклы, изображавшие Трампа и бывшего президента Бразилии Жаира Болсонаро.
"Кроме того, они (протестующие - ред.) сожгли фальшивые доллары, куклы Трампа и Болсонару и даже флаг США", - утверждается в сообщении агентства.
Ранее Трамп заявлял, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призывал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после этого несколько раз подчеркивал, что в его стране нет места вмешательству в дела судебной власти.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоБРАЗИЛИЯСШАДональд ТрампЛула да Силва
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала