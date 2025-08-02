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В Бразилии студенты вышли на протесты против повышения пошлин Трампом

В Бразилии студенты вышли на протесты против повышения пошлин Трампом - 02.08.2025, ПРАЙМ

В Бразилии студенты вышли на протесты против повышения пошлин Трампом

Бразильские студенты вышли на протесты у консульства США в Рио-де-Жанейро и других городах страны против введения президентом Соединенных Штатов Дональдом... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T03:44+0300

2025-08-02T03:44+0300

2025-08-02T03:44+0300

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Бразильские студенты вышли на протесты у консульства США в Рио-де-Жанейро и других городах страны против введения президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлин на ввоз бразильских товаров, сообщает портал G1. В среду Трамп подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. "Национальный союз студентов (UNE) в пятницу вечером... провел акцию протеста против повышения пошлин Трампом перед консульством США в центре Рио-де-Жанейро", - говорится в публикации портала. Уточняется, что акции протестов также прошли еще в 12 городах перед американскими консульскими отделами. В частности, утром в пятницу студенты собрались перед посольством США в столице страны Бразилии. Агентство Lusa указывает, что кроме студентов на митинги против американских пошлин также вышли различные профсоюзы. Так на протесте против пошлин в Сан-Паулу участники несли куклы, изображавшие Трампа и бывшего президента Бразилии Жаира Болсонаро. "Кроме того, они (протестующие - ред.) сожгли фальшивые доллары, куклы Трампа и Болсонару и даже флаг США", - утверждается в сообщении агентства. Ранее Трамп заявлял, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призывал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после этого несколько раз подчеркивал, что в его стране нет места вмешательству в дела судебной власти. Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.

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мировая экономика, общество , бразилия, сша, дональд трамп, лула да силва