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В Екатеринбурге судили фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 02.08.2025, ПРАЙМ
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В Екатеринбурге судили фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
В Екатеринбурге судили фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 02.08.2025, ПРАЙМ
В Екатеринбурге судили фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Шахромджон Гадоев был судим в Екатеринбурге за кражу средств с банковской карточки, которую оставил | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T07:30+0300
2025-08-02T07:30+0300
бизнес
россия
общество
екатеринбург
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Шахромджон Гадоев был судим в Екатеринбурге за кражу средств с банковской карточки, которую оставил пассажир в его автомобиле такси, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В 2022 году Гадоев был задержан в Екатеринбурге за совершение кражи. Гадоев объяснил, что, работая в такси, он у себя в машине нашел банковскую карту, которой воспользовался, потратив чужие деньги, после осуждения уехал в Республику Таджикистан", - указано в материалах. В них же подчеркивается, что суд в Екатеринбурге приговорил Гадоева за кражу с банковского счета к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Гадоев, согласно материалам, помогал предполагаемым исполнителям с автомобилями, деньгами и оружием. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
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бизнес, россия, общество , екатеринбург
Бизнес, РОССИЯ, Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ
07:30 02.08.2025
 
В Екатеринбурге судили фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" Гадоев был осужден в Екатеринбурге за кражу денег

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Шахромджон Гадоев был судим в Екатеринбурге за кражу средств с банковской карточки, которую оставил пассажир в его автомобиле такси, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В 2022 году Гадоев был задержан в Екатеринбурге за совершение кражи. Гадоев объяснил, что, работая в такси, он у себя в машине нашел банковскую карту, которой воспользовался, потратив чужие деньги, после осуждения уехал в Республику Таджикистан", - указано в материалах.
В них же подчеркивается, что суд в Екатеринбурге приговорил Гадоева за кражу с банковского счета к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Гадоев, согласно материалам, помогал предполагаемым исполнителям с автомобилями, деньгами и оружием.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
 
БизнесРОССИЯОбществоЕКАТЕРИНБУРГ
 
 
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