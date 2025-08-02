https://1prime.ru/20250802/ekaterinburg-860236231.html

В Екатеринбурге судили фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

В Екатеринбурге судили фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 02.08.2025, ПРАЙМ

В Екатеринбурге судили фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Шахромджон Гадоев был судим в Екатеринбурге за кражу средств с банковской карточки, которую оставил | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T07:30+0300

2025-08-02T07:30+0300

2025-08-02T07:30+0300

бизнес

россия

общество

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860236231.jpg?1754109035

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Шахромджон Гадоев был судим в Екатеринбурге за кражу средств с банковской карточки, которую оставил пассажир в его автомобиле такси, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В 2022 году Гадоев был задержан в Екатеринбурге за совершение кражи. Гадоев объяснил, что, работая в такси, он у себя в машине нашел банковскую карту, которой воспользовался, потратив чужие деньги, после осуждения уехал в Республику Таджикистан", - указано в материалах. В них же подчеркивается, что суд в Екатеринбурге приговорил Гадоева за кражу с банковского счета к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Гадоев, согласно материалам, помогал предполагаемым исполнителям с автомобилями, деньгами и оружием. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , екатеринбург