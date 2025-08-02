https://1prime.ru/20250802/eks-prezident-860234864.html

Экс-президент Колумбии намерен обжаловать приговор

Экс-президент Колумбии намерен обжаловать приговор - 02.08.2025, ПРАЙМ

Экс-президент Колумбии намерен обжаловать приговор

Бывший президент Колумбии Альваро Урибе Велес заявил о намерении обжаловать решение суда, приговорившего его к 12 годам домашнего ареста. | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T01:47+0300

2025-08-02T01:47+0300

2025-08-02T01:47+0300

экономика

общество

мировая экономика

колумбия

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860234864.jpg?1754088432

БОГОТА, 2 авг - ПРАЙМ. Бывший президент Колумбии Альваро Урибе Велес заявил о намерении обжаловать решение суда, приговорившего его к 12 годам домашнего ареста. "Госпожа судья, я позволяю себе подать апелляцию, которая будет заявлена устно сегодня же", - сказал Урибе в ходе заседания по оглашению приговора. Накануне суд в Боготе признал экс-президента виновным в подкупе свидетелей в рамках уголовного разбирательства, а также в процессуальном мошенничестве. Урибе был приговорён к 12 годам лишения свободы, штрафу в размере 2 420,5 минимальных месячных зарплат и отстранению от публичных должностей на срок более восьми лет. Приговор предусматривает отбывание наказания по месту жительства, в режиме домашнего ареста, при соблюдении ряда условий и предоставлении денежной гарантии. Согласно судебному постановлению, Урибе был оправдан по эпизодам, связанным с экс-прокурором Хильдой Ниньо Фарфан и показаниями свидетеля Харлингтона Москеры, однако признан виновным в других аналогичных деяниях. Апелляция Урибе будет подана и рассмотрена палатой по уголовным делам столичного суда, следующая возможная инстанция - кассация в Верховном суде. Альваро Урибе занимал пост президента Колумбии с 2002 по 2010 год. Он остаётся одной из самых влиятельных политических фигур в стране и основателем правоконсервативной партии "Демократический центр".

колумбия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, колумбия, верховный суд