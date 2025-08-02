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Экс-президент Колумбии намерен обжаловать приговор - 02.08.2025, ПРАЙМ
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Экс-президент Колумбии намерен обжаловать приговор
Экс-президент Колумбии намерен обжаловать приговор - 02.08.2025, ПРАЙМ
Экс-президент Колумбии намерен обжаловать приговор
Бывший президент Колумбии Альваро Урибе Велес заявил о намерении обжаловать решение суда, приговорившего его к 12 годам домашнего ареста. | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T01:47+0300
2025-08-02T01:47+0300
экономика
общество
мировая экономика
колумбия
верховный суд
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БОГОТА, 2 авг - ПРАЙМ. Бывший президент Колумбии Альваро Урибе Велес заявил о намерении обжаловать решение суда, приговорившего его к 12 годам домашнего ареста. "Госпожа судья, я позволяю себе подать апелляцию, которая будет заявлена устно сегодня же", - сказал Урибе в ходе заседания по оглашению приговора. Накануне суд в Боготе признал экс-президента виновным в подкупе свидетелей в рамках уголовного разбирательства, а также в процессуальном мошенничестве. Урибе был приговорён к 12 годам лишения свободы, штрафу в размере 2 420,5 минимальных месячных зарплат и отстранению от публичных должностей на срок более восьми лет. Приговор предусматривает отбывание наказания по месту жительства, в режиме домашнего ареста, при соблюдении ряда условий и предоставлении денежной гарантии. Согласно судебному постановлению, Урибе был оправдан по эпизодам, связанным с экс-прокурором Хильдой Ниньо Фарфан и показаниями свидетеля Харлингтона Москеры, однако признан виновным в других аналогичных деяниях. Апелляция Урибе будет подана и рассмотрена палатой по уголовным делам столичного суда, следующая возможная инстанция - кассация в Верховном суде. Альваро Урибе занимал пост президента Колумбии с 2002 по 2010 год. Он остаётся одной из самых влиятельных политических фигур в стране и основателем правоконсервативной партии "Демократический центр".
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общество , мировая экономика, колумбия, верховный суд
Экономика, Общество , Мировая экономика, КОЛУМБИЯ, Верховный суд
01:47 02.08.2025
 
Экс-президент Колумбии намерен обжаловать приговор

Экс-президент Колумбии Урибе намерен обжаловать приговор, приговоривший его к 12 годам

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БОГОТА, 2 авг - ПРАЙМ. Бывший президент Колумбии Альваро Урибе Велес заявил о намерении обжаловать решение суда, приговорившего его к 12 годам домашнего ареста.
"Госпожа судья, я позволяю себе подать апелляцию, которая будет заявлена устно сегодня же", - сказал Урибе в ходе заседания по оглашению приговора.
Накануне суд в Боготе признал экс-президента виновным в подкупе свидетелей в рамках уголовного разбирательства, а также в процессуальном мошенничестве. Урибе был приговорён к 12 годам лишения свободы, штрафу в размере 2 420,5 минимальных месячных зарплат и отстранению от публичных должностей на срок более восьми лет. Приговор предусматривает отбывание наказания по месту жительства, в режиме домашнего ареста, при соблюдении ряда условий и предоставлении денежной гарантии.
Согласно судебному постановлению, Урибе был оправдан по эпизодам, связанным с экс-прокурором Хильдой Ниньо Фарфан и показаниями свидетеля Харлингтона Москеры, однако признан виновным в других аналогичных деяниях.
Апелляция Урибе будет подана и рассмотрена палатой по уголовным делам столичного суда, следующая возможная инстанция - кассация в Верховном суде.
Альваро Урибе занимал пост президента Колумбии с 2002 по 2010 год. Он остаётся одной из самых влиятельных политических фигур в стране и основателем правоконсервативной партии "Демократический центр".
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаКОЛУМБИЯВерховный суд
 
 
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