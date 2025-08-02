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"Лукойл" рассматривает возможность продажи активов в Болгарии

"Лукойл" рассматривает возможность продажи активов в Болгарии - 02.08.2025, ПРАЙМ

"Лукойл" рассматривает возможность продажи активов в Болгарии

Дочки "Лукойла" в Болгарии подвергаются беспрецедентному давлению со стороны местных государственных органов, компания рассматривает возможность продажи активов | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T08:30+0300

2025-08-02T08:30+0300

2025-08-02T08:30+0300

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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Дочки "Лукойла" в Болгарии подвергаются беспрецедентному давлению со стороны местных государственных органов, компания рассматривает возможность продажи активов в этой стране, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова. Она напомнила, что в Болгарии действует ряд компаний-представителей "Лукойла", которые специализируются на различных профильных направлениях – от производства нефтепродуктов на НПЗ "Луокойл Нефтохим Бургас" до реализации продукции конечным потребителям через собственную сеть автозаправочных станций. "Несмотря на то, что на ПАО "Лукойл" антироссийские санкции не распространяются, его дочерние предприятия здесь подвергаются зачастую беспрецедентному давлению со стороны госорганов. Буквально в июне болгарскими властями было инициировано очередное антимонопольное расследование. В таких условиях нет ничего удивительного в том, что в головном офисе "Лукойла" в Москве рассматривается возможность продажи всех активов в Болгарии. Окончательное решение, насколько нам известно, пока не принято", - сказала Митрофанова.

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