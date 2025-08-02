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В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам

В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам - 02.08.2025, ПРАЙМ

В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам

США нужно закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных минералов, пишет обозреватель журнала National Interest... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T12:55+0300

2025-08-02T12:55+0300

2025-08-02T12:55+0300

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. США нужно закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных минералов, пишет обозреватель журнала National Interest Брэндон Вайхерт. "Способ ослабить зависимость Америки от китайских редкоземельных минералов — и единственный способ, который может принести плоды в ближайшей перспективе, — это прекратить конфликт на Украине и создать новое партнерство с Российской Федерацией в области добычи редкоземельных минералов", - пишет обозреватель. Как отмечает Вайхерт, Россия является сырьевой супердержавой. В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.

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мировая экономика, нефть, сша, украина, рф, дональд трамп, кирилл дмитриев, рфпи