https://1prime.ru/20250802/mineral-860243289.html
В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам
В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам - 02.08.2025, ПРАЙМ
В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам
США нужно закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных минералов, пишет обозреватель журнала National Interest... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T12:55+0300
2025-08-02T12:55+0300
2025-08-02T12:55+0300
экономика
мировая экономика
нефть
сша
украина
рф
дональд трамп
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. США нужно закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных минералов, пишет обозреватель журнала National Interest Брэндон Вайхерт. "Способ ослабить зависимость Америки от китайских редкоземельных минералов — и единственный способ, который может принести плоды в ближайшей перспективе, — это прекратить конфликт на Украине и создать новое партнерство с Российской Федерацией в области добычи редкоземельных минералов", - пишет обозреватель. Как отмечает Вайхерт, Россия является сырьевой супердержавой. В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.
https://1prime.ru/20250801/rynok--860205462.html
сша
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, нефть, сша, украина, рф, дональд трамп, кирилл дмитриев, рфпи
Экономика, Мировая экономика, Нефть, США, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, РФПИ
В США призвали заключить сделку с Россией по редкоземельным минералам
National Interest: США нужно прекратить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. США нужно закончить конфликт на Украине и заключить сделку с Россией в области добычи редкоземельных минералов, пишет обозреватель журнала National Interest Брэндон Вайхерт.
"Способ ослабить зависимость Америки от китайских редкоземельных минералов — и единственный способ, который может принести плоды в ближайшей перспективе, — это прекратить конфликт на Украине и создать новое партнерство с Российской Федерацией в области добычи редкоземельных минералов", - пишет обозреватель.
Как отмечает Вайхерт, Россия является сырьевой супердержавой.
В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам.
В апреле глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с представителями администрации Трампа сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам.
Мировой рынок редкоземельных металлов вырос на 6,8%