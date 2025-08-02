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Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков
Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков - 02.08.2025, ПРАЙМ
Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков
Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, РФ покрывает около 10% мировых поставок, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. | 02.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, РФ покрывает около 10% мировых поставок, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать российскую нефти, несмотря на предупреждения Трампа о введении крупных пошлин в виде вторичных санкций. В Индии это объясняют, в частности, тем, что в случае прекращения поставок на мировой рынок 9,5 миллиона баррелей в день из России, цены на нефть могут вырасти до 135-140 долларов за баррель. А заместить такие объемы, по большому счету, нечем: Россия покрывает около 10 процентов мировых поставок нефти", - написал Пушков в своём телеграм-канале. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России, передавало агентство Рейтер. При этом индийская газета Mint со ссылкой на источники сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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нефть, рф, индия, сша, алексей пушков, дональд трамп
Энергетика, Нефть, РФ, ИНДИЯ, США, Алексей Пушков, Дональд Трамп
Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков
Сенатор Пушков: миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, РФ покрывает около 10% мировых поставок, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать российскую нефти, несмотря на предупреждения Трампа о введении крупных пошлин в виде вторичных санкций. В Индии это объясняют, в частности, тем, что в случае прекращения поставок на мировой рынок 9,5 миллиона баррелей в день из России, цены на нефть могут вырасти до 135-140 долларов за баррель. А заместить такие объемы, по большому счету, нечем: Россия покрывает около 10 процентов мировых поставок нефти", - написал Пушков в своём телеграм-канале.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России, передавало агентство Рейтер. При этом индийская газета Mint со ссылкой на источники сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Мировые цены на нефть ускорили снижение