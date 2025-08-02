https://1prime.ru/20250802/neft-860243858.html

Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков

Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков - 02.08.2025, ПРАЙМ

Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков

Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, РФ покрывает около 10% мировых поставок, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T13:52+0300

2025-08-02T13:52+0300

2025-08-02T13:52+0300

энергетика

нефть

рф

индия

сша

алексей пушков

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, РФ покрывает около 10% мировых поставок, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать российскую нефти, несмотря на предупреждения Трампа о введении крупных пошлин в виде вторичных санкций. В Индии это объясняют, в частности, тем, что в случае прекращения поставок на мировой рынок 9,5 миллиона баррелей в день из России, цены на нефть могут вырасти до 135-140 долларов за баррель. А заместить такие объемы, по большому счету, нечем: Россия покрывает около 10 процентов мировых поставок нефти", - написал Пушков в своём телеграм-канале. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России, передавало агентство Рейтер. При этом индийская газета Mint со ссылкой на источники сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://1prime.ru/20250801/oil-860231077.html

рф

индия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рф, индия, сша, алексей пушков, дональд трамп