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Более половины немцев недовольны работой фон дер Ляйен, показал опрос - 02.08.2025, ПРАЙМ
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Более половины немцев недовольны работой фон дер Ляйен, показал опрос
Более половины немцев недовольны работой фон дер Ляйен, показал опрос - 02.08.2025, ПРАЙМ
Более половины немцев недовольны работой фон дер Ляйен, показал опрос
Более 50% жителей ФРГ недовольны деятельностью Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии на фоне заключения ей сделки с США по пошлинам, следует из... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T14:41+0300
2025-08-02T14:41+0300
политика
мировая экономика
сша
фрг
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Более 50% жителей ФРГ недовольны деятельностью Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии на фоне заключения ей сделки с США по пошлинам, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild. Согласно опросу, 51% немцев недовольны работой фон дер Ляйен, об обратном заявили 31% респондентов, а 18% опрошенных не дали однозначного ответа на вопрос. Кроме того, 66% немцев считают, что пошлины негативно скажутся на экономике страны, 14% жителей ФРГ надеются на положительные изменения, а 10% не ожидают никаких перемен, показал опрос. Опрос проводился с 31 июля по 1 августа, в нем приняли участие около одной тысячи человек. Данные о статистической погрешности не приводятся. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.
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мировая экономика, сша, фрг, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, bild, new york times
Политика, Мировая экономика, США, ФРГ, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, Bild, New York Times
14:41 02.08.2025
 
Более половины немцев недовольны работой фон дер Ляйен, показал опрос

Bild: более 50% немцев недовольны работой фон дер Ляйен на посту главы ЕК

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Более 50% жителей ФРГ недовольны деятельностью Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии на фоне заключения ей сделки с США по пошлинам, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild.
Согласно опросу, 51% немцев недовольны работой фон дер Ляйен, об обратном заявили 31% респондентов, а 18% опрошенных не дали однозначного ответа на вопрос.
Кроме того, 66% немцев считают, что пошлины негативно скажутся на экономике страны, 14% жителей ФРГ надеются на положительные изменения, а 10% не ожидают никаких перемен, показал опрос.
Опрос проводился с 31 июля по 1 августа, в нем приняли участие около одной тысячи человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.
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ПолитикаМировая экономикаСШАФРГУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕСBildNew York Times
 
 
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