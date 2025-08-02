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Эксперт рассказал, кто выйдет на пенсию в 2026 году

Эксперт рассказал, кто выйдет на пенсию в 2026 году - 02.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кто выйдет на пенсию в 2026 году

В 2026 году на пенсию смогут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины. При этом у них должно быть не менее 15 лет стажа и не менее 30 индивидуальных... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T02:02+0300

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2025-08-02T02:02+0300

пенсии

пенсионеры

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вадим виноградов

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В 2026 году на пенсию смогут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины. При этом у них должно быть не менее 15 лет стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Эксперт напомнил, что в связи с особенностями переходного периода пенсионной реформы в 2025 году не предусмотрен выход на пенсию по старости на общих основаниях. Исключение составляют определенные категории граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию."В следующем, 2026 году, для назначения страховой пенсии по старости необходимо будет, во-первых, достигнуть пенсионного возраста в 64 года (мужчины) или 59 лет (женщины), во-вторых, иметь минимальный страховой стаж в 15 лет, в-третьих, набрать минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК)", - указал эксперт.Виноградов обратил внимание, что количество необходимого стажа и баллов одинаково для мужчин и женщин.

https://1prime.ru/20250801/pensiya-860175863.html

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пенсии, пенсионеры, россия, вадим виноградов, ниу вшэ, общество